修改涉台标注“大限”已至 美3家航空公司仍未改

原标题：今日“大限”，美国三家航空公司，请开始你的表演

外交部昨天这么一说，突然莫名期待今天…

25日是中国民航局要求外国航空公司修改官网涉台错误标注的最后期限。《环球时报》记者24日查询发现，越南航空当天删除将台湾作为“国家”的表述，美国夏威夷航空网站上原本与国家并列的“台北（（下标高雄KHH））”的表述则消失了。它们成为最新作出修改的公司。至本报24日晚截稿时，还有达美航空、美国航空、联合航空3家美国公司仍未完成修改。当天，在被问及中方是否会对拒绝整改的公司做出如禁用机场等惩罚措施时，中国外交部发言人耿爽回应说：“让我们拭目以待。”

4月25日，中国民航局致函44家执飞中国航线的境外航空公司，要求它们在30天内修改将台港澳列为“国家”的错误标注。据民航局此前通报，在5月25日最初期限到达时，44家外国公司中有26家因技术原因申请延期修改，完成时间最晚为7月25日。而截至7月13日，只剩6家尚未完成相关修改。

之后，据台湾媒体16日报道，北欧航空日前在官网上将台湾改为“中国台湾”，遭台驻瑞典代表“投书抗议”。此外，环环（ID：huanqiu-com）23日晚在越南航空官网看到，该公司仍将台北等城市所属国标为“台湾”，而非“中国台湾”，但24日这一错误表述已被删除。

截至24日，联合航空、达美航空和美国航空仍未作出修改。

在美国航空网站的“国家/地区”列表中，台湾及港澳均与中国并列，台北等各机场的所在地仅被标注为“台湾”，香港和澳门也并没标注为中国。

美国航空公司网页截图

对此，美国航空发言人24日在回应环环（ID：huanqiu-com）问询时说，他们“正在同美国政府商议此事”，并称此前该公司在今年5月申请了60天的“延长期”，强调7月25日才是截止日期。联合航空和达美航空则未对环环的问询作出回应。

耿爽（资料图）

在24日的记者会上，耿爽针对有关问题表示，坚持一个中国原则是中美关系稳定发展的政治基础，希望美国政府敦促有关企业恪守一个中国原则，尽快做出整改。据环环（ID：huanqiu-com）了解，中国民航局可能将于25日或26日公布最终整改情况及相应措施。

路透社24日援引消息人士的话称，在与美国政府协调后，美国主要的航空公司将修改网站相关信息，以目的地城市名称作为标注。美国国务院周一晚间告知了中国驻美国大使馆这一决定。该报道说，没有航空公司对此作出评论，但美国航空运输协会表示“美国航空业是必须应对各种法规和要求的全球性商业”。

夏威夷航空官网截图——改前

夏威夷航空官网截图——改后

路透社称，24日下午，夏威夷航空的网站似乎已经发生变化，在下拉菜单中搜索飞往台北的航班显示：“台北，台北”。而环环（ID：huanqiu-com）当晚看到，“台北”这一选项彻底不见了。

不过，环环（ID：huanqiu-com）发现，已经作出修改的个别航空公司藏着一些“小九九”。

日航与全日空两家日本公司仅在网站的中文简体页面将台湾表述为“中国台湾”，面向台湾用户的繁体中文网页和英文、日文网页上，台港澳则和中国大陆在列表中并列呈现。

全日空简、繁、英三版页面中有关台湾和港澳的不同表述

大韩航空则使用“技巧性”较强的修改方式：将城市作为目的地，取消标注所属国名。

越南航空也采用类似做法，但仅删除北京、台北等东北亚城市所属国家的标注，欧洲、东南亚等其他地区的城市则标有所属国名。

23日晚间的越南航空网站

24日的越南航空网站

越南航空仅删除了对北京、台北等城市所属国家的标注，但欧洲和东南亚城市仍正常标注国名

责任编辑：张岩