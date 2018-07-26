原标题：震撼！省纪委书记在220名干部面前宣布他落马

来源：长安街知事

日前，甘肃武威原市委书记火荣贵被查。长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，首次宣布这一消息的是甘肃省纪委书记刘昌林，场合是在220多名新任省管干部参加的警示教育大会上。

当天，干部们集中观看了警示教育专题片，主人公包括陶军锋、金晋哲、马光明、雷志强等严重违纪违法典型。观看结束，刘昌林现场宣布：火荣贵涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。

与此同时，中央纪委国家监委网站和甘肃省纪委监委网站向社会公布这一消息，令在场的领导干部受到极大震撼。

1962年10月生的火荣贵长期在甘肃省政府办公厅工作，历任秘书处处长、主任，以及副秘书长。2010年初，他外调至武威任市委书记。

2017年4月，王三运不再担任甘肃省委书记，半个月之后，火荣贵的职位即被免去。3个月之后，王三运落马，火荣贵也转赴省政协，直至被查。

火荣贵的倒下之所以受到广泛关注，其中一个原因是在他任武威市委书记时，当地曾发生饱受批评的“抓记者”事件。

2016年初，驻武威市的《兰州晨报》记者张永生，以及《兰州晚报》《西部商报》等3名记者先后失联。当地称，3人涉嫌敲诈勒索罪，张永生被捕，另两人取保候审。事后，张永生没有被起诉。

事件背后的操纵者当然是火荣贵，他之所不爽几位记者，是因为他们“太不识相”，多次在报纸上发布武威的负面新闻。

除了“抓记者”，火荣贵还曾砸过《甘肃日报》驻武威记者站原站长马顺龙的车。

号称“马爷”的马顺龙在武威工作33年，自诩“地头蛇”，一直将自己的车停在市委领导专用停车位。火荣贵上任后不久，有一次看到车位被占，抄起砖头就砸了过去。匪气十足的马顺龙发现后，与市委书记大吵一架。

事后，马顺龙主动服软，积极向火荣贵靠拢，两人遂摒弃前嫌、打得火热。

火荣贵被免职后不久，马顺龙也被带走调查。今年6月15日，兰州市西固区人民检察院依法对马顺龙以涉嫌挪用公款、利用影响力受贿罪向法院提起公诉。

在武威当地，基层干部还对火荣贵飞速提拔一名年轻女干部充满不满与猜疑。这名女干部参加工作5个月升副科，8个月升副处，不满3年就当了正县级县委副书记，时年仅28岁。

火荣贵被查之后，有基层干部在朋友圈晒出在家中放了许久的鞭炮，配文“准备下的炮，今天该放了”。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，当天大会上“出镜”还有火荣贵的老搭档——武威原市委副书记陶军锋。

这名出生于1973年7月的年轻干部，曾任兰州市长助理、市发改委主任、西固区委书记、副市长及团省委书记，2016年10月转赴武威任市委副书记。

然而仅仅半年之后，也就是2017年4月，他就被宣布接受调查。通报显示，此人除了敛财违规占用单位公寓、向其他干部赠送明显超出正常往来的礼金，还搞团团伙伙、拉帮结派，捞取政治资本。

陶军锋在兰州任职的中后期，时任兰州市委书记为“甘肃首虎”陆武成。他于2015年1月落马，因受贿1626万余元，于2016年11月被西安中院一审判处有期徒刑12年半、罚金100万。

最近，多个省市在警示教育大会上现场通报案件案情，令参会者印象深刻。如吉林省召开全省警示教育大会，新近查处的19名严重违纪违法领导干部的相关案情现场公开。吉林省纪委监委主要负责人直言不讳地点出这些人大搞“圈子文化”“家天下”等违纪违法行为特征。

7月24日下午，面向江西全省党员领导干部的警示教育大会举行，大会以视频会议形式开到县一级，全省一万余名党员领导干部同时接受警示教育。

会上，江西原副省长李贻煌，抚州市委原常委、副市长吴建春，省能源集团公司原总经理、党委副书记李良仕，省工信委原党组书记冷新生，九江市委原常委、共青城市委原书记黄斌等8人亮相警示教育片，他们都是全省党员干部耳闻目睹过的、甚至共事过的人。

江西省委书记、省长刘奇在会上语重心长地说，世上没有后悔药，人生没有返程票。开这样的警示教育大会，就是要让全省领导干部感到震动，警钟长鸣，举一反三，引以为戒，不断增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，让“看片人”莫成“片中人”。

责任编辑：余鹏飞