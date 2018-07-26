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高通收购案未获中方批准 商务部：与中美经贸无关

高通收购案未获中方批准 商务部：与中美经贸无关
2018年07月26日 15:22 环球网
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　　原标题：高通收购案未获中方批准 商务部：与中美经贸无关

　　[环球时报-环球网报道 记者 倪浩]7月26日，商务部新闻发言人高峰在商务部例行新闻会上在回答媒体提问时说，高通收购恩智浦一案具体情况可向国家市场监督管理总局详细了解。高峰解释说，该案属于反垄断执法问题，与中美经贸无关。

　　北京时间7月26日上午11点59分，是中国监管机构批准并购案的最后时限，但中国国家市场监督管理总局并未给出“允许”的答复。

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责任编辑：张玉

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