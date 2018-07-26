原标题：高通收购案未获中方批准 商务部：与中美经贸无关
[环球时报-环球网报道 记者 倪浩]7月26日，商务部新闻发言人高峰在商务部例行新闻会上在回答媒体提问时说，高通收购恩智浦一案具体情况可向国家市场监督管理总局详细了解。高峰解释说，该案属于反垄断执法问题，与中美经贸无关。
北京时间7月26日上午11点59分，是中国监管机构批准并购案的最后时限，但中国国家市场监督管理总局并未给出“允许”的答复。
点击进入专题：商务部:默克尔访华有近20位重量级德企业家随访
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美向农民提供120亿美元补偿 中方回应
- 【 军事 】 出鞘：中印舰载机部队为何发展方向不...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 足协杯比埃拉补时救主 国安点球8-7上...
- 【 娱乐 】 胡彦斌否认复合后现身节目彩排表情严...
- 【 科技 】 火星发现首个地下湖泊，但不适宜生命
- 【 教育 】 部分虚假大学斩草未除根 还建了贴吧
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有