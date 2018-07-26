中国外交接连2天2次“捷报” 但这几个细节要警惕

原标题：锐参考 | 终于，我们“胜利”了！但这几个细节仍值得警惕……

参考消息网7月26日报道（文/资捃） 这两天，值得记住的大事一件接一件。

而其中这么几件，“剑指”海峡对岸。

台湾海峡

先是24日，原定于2019年在台中举办的东亚青年运动会，由于“台独”分子的政治干扰，被投票取消。

而昨天（25日），经过3个月的“博弈”后，44家外国航空公司全部修改涉台标注。

接连两天，两次“捷报”。

无论是中国国际话语权得到体现，还是国际社会对中国核心利益的尊重得到重申，用一些国内媒体的话说，这都是中国外交值得纪念的“一次胜利”。

这样的“胜利”畅快淋漓，也得之不易。

而与此同时，“胜利”之外一些若隐若现的细节也在提醒我们：还远未到放松警惕的时候。

眼看“坏消息”一个接一个砸来，台当局又开始了“表演”

24日，在北京举行的东亚奥林匹克委员会协会理事会特别会议上，8个会员——中国、中国香港、中国澳门、日本、韩国、朝鲜、蒙古、中华台北——全数到齐。

此次齐聚的目的是，就是否赞成取消台中在2019年8月举办第一届东亚青年运动会的资格进行投票表决。

最终，7票赞成（6个会员+东亚奥协主席），1票反对（中华台北），1票弃权（日本）。

这一毫无争议的结果，宣告了台中举办东亚青运资格的取消。

会后采访中，东亚奥协秘书长宋鲁增解释了发起表决并作出以上决定的理由——

台湾地区一些政治势力在岛内发起所谓“东京奥运会正名公投”活动，公然挑战“奥运模式”，使台中2019年东亚青年运动会面临极大的政治风险和政治干扰。

宋鲁增（资料图）

而这一表态，也明确将矛头指向“台独”分子：正是他们长期以来操纵“东京奥运会正名公投”，企图将“中华台北队”改为“台湾队”的行为，导致台中最终失去举办运动会资格。

本想借由国际体育赛事宣扬“台独”，未料连举办资格都丢了，这一变数除了让台湾方面“颜面尽失”，还将带来巨额损失。

要知道，自2014年取得主办权以来，台中市已兴建多处运动场馆，投入近7亿元新台币……

台中市为东亚青年运动会已兴建多处场馆。（图片来自台媒）

说起来，“台独”分子近期面对的“重大打击”还不止这一个。

昨天，中国要求外国航空公司整改涉台标注的“大限”之日，最终以44家外国航空公司全部实现整改而收梢。

其中此前一直“坚挺”的4家美国航空公司，也最终选择将其中文网页中的“台湾”标注撤下，改为以城市名标注。

美联航网站截图

毫不意外地，面对一系列打击，台当局再次气急败坏地“甩锅”给大陆，并对大陆所谓“强力打压”予以“强烈谴责”。

而更不意外的是，早已“看透一切”的岛内媒体和网友，并没有配合台当局的“表演”。

“台湾在这场赛局里，从头到尾都没有使力空间……改名有什么好意外的”，台湾联合新闻网26日援引航空界人士的话如是说。

在社交媒体上，岛内网友纷纷直言，台湾走到今天这一步，只能怪台当局和“台独”势力。

弃权票、小心机……这些细节，我们不能不警惕！

整体性的胜利值得庆祝，但事件局部暗藏的某些细节，却发人深思。

正如前文提到，在24日东亚奥协理事会特别会议的投票中，唯一的一张弃权票来自日本。

关于日本这张弃权票，中华台北奥委会副主席蔡赐爵讲述了其中的“曲折”与原委：

投票前，曾试图打出“拖延牌”日本理事斋藤说了这样一席话：“本案兹事体大，2014年就决定由台中办理，现在要决定停办，太过仓促，建议等到亚运后再决定。”

该建议未被采纳后，接下来的举手表决中，日本弃权。

24日下午，中华台北奥委会副主席蔡赐爵（右）出席记者会。（图片来自中时电子报）

而就是这张没有起到任何实质作用的弃权票，几乎让“台独”分子瞬间嗨了。

“日本力挺台湾”！“超感人”！

消息传来，《自由时报》等绿媒便迫不及待以超大分贝向日本表达感激，可谓“逻辑感人”。

但社交媒体上，台网友问到痛处：“力挺为什么不投反对票？”

而就在岛内绿媒对日本感恩戴德时，所谓“正名公投”某发起人的一句爆料却供出了真相：正是当初在日本的“引导、鼓舞”下，才有了所谓“公投”活动，并最终酿成苦果自吞。

与此同时，令绿媒“超感动”的日本，又怎么看待这件事呢？

新华社前驻东京记者蓝建中告诉小锐，这两天的相关报道中，对于“日本投下弃权票”这一关键点，日本媒体集体保持了沉默。

在蓝建中看来，日本人心里都明白，这张弃权票，其实是政府在“表面上和中国大陆搞好关系”和“放不下台湾情结”两种的情绪中苦苦挣扎后的结果。

事实上，这两天同样试图玩“两面手腕”的，还有某些表面上做出整改的航空公司。

小锐查阅发现，虽然44家外国航空公司在25日之前都进行了整改，但是有些航空公司的心机却很明显：通过删除国别而保留城市名，规避了将“台湾”标注为“中国台湾”。

更有甚者仅修改面向大陆的简体中文网页，繁体中文和英文等网页还保留原样。

达美航空虽然将“台湾”撤下，但中国大陆城市的国别信息也被隐去

而种种“偷工减料”的做法，没能逃过中国民航局的眼睛。

在26日发布的公告中，对相关外航的整改举动表示肯定的同时，民航局指出：美国4家航空公司开始进行整改，但整改内容还不完整，“将密切关注，并视情决定是否启动相应民航管理程序。”

中国民航局网站截图

专家：台当局不承认“九二共识”，大陆反制就不会松懈

“台湾问题作为中国的核心问题，经常会被美、日等国作为牵制中国或达到自身目的的筹码来利用。美、日等国态度的善变和出尔反尔，也是依照本国对华政策进行的。”台湾问题专家张彬对小锐说。

张彬指出，之前台中市能够取得举办资格，某种程度也是得益于大陆的极力促成，是在一个中国原则下才达成的。现在台当局背离一个中国原则，而且走得越来越远，甚至还要推动2020东京奥运会的“台湾正名”，必然会对国际体育赛事造成影响，因此才被取消举办资格。

而无论是24日的投票结果，还是当天由联合新闻网发起的另一场投票，都印证着张彬的判断——

截至26日下午6点30分，在这项围绕“台中为何失去举办权”的调查中，逾90%的读者认为是民进党搞小动作，导致台中失去东亚青运会主办权。

联合新闻网投票截图

关于日本的微妙态度，张彬分析认为，近两年来，台当局一直拉拢美国和日本来对抗大陆，但最近中日关系缓和，日本便采取了有些“妥协”的方式，在表面上并没有给予台湾方面明确的支持。

谈到航空公司事宜，张彬则强调：“美国政府试图抵抗和挑战中国的原则和底线，但在面对中国坚定的态度时，航空公司作为企业，不能冒着失去中国市场的风险，最终只能作出修改。”

“台当局一天不承认一个中国原则和‘九二共识’，大陆的反制措施就一天不会松懈。针对‘台独’势力的反扑或进一步的举措，大陆一定会有更多的反制措施。”张彬说。

责任编辑：张玉