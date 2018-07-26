中组部纪检组长喻红秋转任河南省委副书记(图)

原标题：中组部纪检组长喻红秋转任河南省委副书记

来源：“长安街知事”公众号

长安街知事（微信ID：Capitalnews）获悉，中纪委驻中组部纪检组组长喻红秋已赴河南省工作，出任河南省委副书记。

7月25日，全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记宋秀岩前往河南保税物流中心考察调研。河南省委副书记喻红秋，河南省委常委、郑州市委书记马懿等领导陪同考察调研。

喻红秋

前任河南省委副书记为王炯，今年1月，他转赴重庆工作，出任重庆市政协主席、党组书记。此后半年，河南省委副书记一职空缺。

喻红秋生于1960年10月，山东莱州人，大学就读于吉林大学经济系政治经济学专业。她曾在全国总工会工作多年，2008年出任全国总工会书记处书记、党组成员，资产监督管理部部长。

2010年，中组部发起改革开放以来规模最大的一次央地干部交流任职，66名从中央和国家机关选拔出的中青年干部赴任地方。喻红秋为其中之一，她调任贵阳市委副书记（正厅级）。

喻红秋在贵州工作了3年，历任贵阳市委副书记、遵义市委书记、贵州省委常委、宣传部部长等职务。她主政遵义期间，曾大力发展红色旅游。

2013年10月，喻红秋回京工作，任全国妇联副主席、书记处书记。

2015年1月，经中央审批同意，中央纪委在中央办公厅、中央组织部、中央宣传部、中央统战部、全国人大机关、国务院办公厅、全国政协机关等对党和国家政治生活有重要影响的中央和国家机关新设7家派驻机构。

3月，喻红秋进入纪检监察系统工作，出任中纪委驻中组部纪检组长，成为新设7家派驻机构唯一一名女性纪检组长。

履新之后，喻红秋迅速进入工作状态，她与中组部部务会成员逐一交流、沟通，与中组部部分职能厅局的主要负责人谈话，还与局以上干部单独谈话等。

中纪委机关报《中国纪检监察报》曾报道：党中央高度重视新设派驻纪检组的组建工作，7位组长的选配都是经过反复比较，好中选优，慎重做出的决策。从履历看，7位“新组长”都有着过硬的政治素质、丰富的工作经验和突出的业务能力。

责任编辑：张玉