台媒称外航“正名”凸显大陆影响力:台“干瞪眼”

原标题：台媒称外航“正名”凸显大陆影响力：台湾从头到尾“干瞪眼”

参考消息网7月27日报道 台媒称，中国民用民航局26日公布，截至7月25日，涉事44家外国航空公司全部进行了整改，其中40家已完成。民航局对相关外航遵守一个中国原则、及时进行整改的举动表示肯定，但整改内容还不完整，对此将密切关注，并视情况决定是否启动相应民航管理程序。

44家航企均已改名

据台湾联合新闻网7月26日报道，民航局指出，美国联合航空公司、美国航空公司、美国达美航空公司、美国夏威夷航空公司于7月25日向民航局提交整改报告，表示整改内容正在陆续上线，并恳请中国民用航空局两周后对其官网进行审查。

另据台湾《旺报》7月26日报道，25日是大陆向全球44家航空公司，要求更改台湾地区标示名称的最后期限，赶在最后一刻，美籍航空公司25日全把“台湾”自官网拿下，而原本越南航空中文网页还有“台北（TPE），台湾”，但25日晚也改为只标城市名。

报道称，美国航空与联合航空仅列台湾地区的城市名，达美航空中英文网页在“全球与其他地区”一栏台湾仍是选项，但点进去只有城市名，韩国的大韩与韩亚航空则以城市表列。

报道称，对于这些更改，中国外交部发言人耿爽25日在例行记者会上指出，注意到围绕此事取得的一些积极进展，对有关外国航空公司采取的整改举动给予肯定。至于有记者询问美籍航空公司列城市名是改半套，耿爽未直接回应，只说向有关部门询问。

美日韩企耍小聪明

据台湾“中央社”7月25日报道，中国民用航空局4月25日致函44家外国航空公司，要求业者在官网或应用程序的航点选单上，将台湾地区称作“中国台湾”或“中国台湾地区”。英国航空公司等业者迅速照办，在Taiwan后加注China或CN，意味台湾地区是中国一部分。

报道称，全美三大航空公司直到7月25日大限前夕，线上订票系统才修改完成，“台湾”从官网上消失。但《华尔街日报》报道，三家业者都尽可能做出幅度最小的调整。

报道指出，美国航空公司航点选单出现TPE-Taoyuan International，以机场代码与全称呈现桃园国际机场。达美航空公司以机场代码与城市名“TPE Taipei，”呈现，最后还留了一个逗号。联合航空公司选单以城市名和机场简称并列，呈现为Taipei（TPE-Taoyuan）。

顾问公司亚太航空中心分析师威尔·霍顿表示，这三家航空公司选择的解决方案很有创意，没有完全配合中方要求。

报道称，日本与韩国多家航空公司也拖很久才配合中方要求，修改方式与美国业者有异曲同工之妙，都以“台北”代表台湾地区。在北京表态前，还不清楚这种配合方式，是否足以避免中国民航局4月表示列入“严重失信行为记录”的惩处。

台湾完全无能为力

据台湾联合新闻网7月26日报道，美国航空、达美航空、联合航空三家美国最大的航空公司都已在最后期限前，更改其官网对台湾地区机场的标记名称，航空界人士分析，21日美国、达美航空陆续表示“正在密切与美国政府磋商中”时，“就差不多定案了”。

航空界分析，台湾在这场赛局里，从头到尾没有使力空间，大陆不会管台湾怎么嚷嚷，其他国家无论是基于政治或商业考虑，要改名又何须管台湾的感受。

航空界人士指出，台湾与大陆光是从商业考虑或客源上就明显不对等，美方知道台湾不可能抵制，也不能抵制，从上周美国航空与达美航空陆续表示“正与美国政府磋商”就可看出。

责任编辑：张义凌