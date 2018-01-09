林心如称不支持“台独” “独派”批:要饮水思源

原标题：林心如称不支持“台独” “独派”批：做人要饮水思源

“台独”分子钟年晃。（图片来源：台媒）

海外网1月9日电 林心如主演的电视剧《我的男孩》被曝拿台湾文化部门2000万补助，因“不符合有关法规”被下架处理，此后，林心如工作室发声明称：“以前不曾，以后也不会支持‘台独’”。对此，“台独”分子钟年晃被问及此事时，不满地表示，“做人要饮水思源，没有台湾也不会有今天”。

据台湾亲绿媒体报道，8日，谈及林心如此次表态时，钟年晃叫嚣，支不支持“台独”是个人自由，但不认同林心如拿到台当局补助，被大陆下架就改变态度，“有种过河拆桥的感觉”。

钟年晃还表示，林心如先前曾与老公霍建华一同转发中国领土图，表示“中国一点都不能少”，如今又切割“台独”，态度已经十分明了。他妄言，“除了个人努力，台湾民众的支持也很重要，她这样做伤了很多台湾影迷的心，如果她那么不喜欢台湾的话，就放弃所有享受的福利，去当中国人没关系”。钟年晃还声称，“韩剧不也成功走到世界？若能齐心开拓岛外市场，自然路就会走得长远，不需受限于大陆市场”。

林心如工作室声明。

据早前报道，对于《我的男孩》被举报涉“台独”一事，林心如工作室曾于7日晚在微博账号回应称，林心如一直支持两岸和平共处、友好发展，以前不曾以后也不会支持任何“台独”言论及行为。林心如随即在微博转发，并表示“工作室声明即代表本人”。

林心如自称不支持“台独”，引发“独派”不满，甚至叫嚣“做人要饮水思源”。不过，国家统一是任何时候不容触犯的底线。正如台籍全国政协委员、著名导演雷献禾所言，台湾是中国领土的一部分，这是不容置疑的国家底线，“底线是不容触犯的，你触犯了，毫无疑问，你就要走开。”

国台办发言人也曾表示，长期以来，我们积极鼓励两岸的文艺界人士开展交流和合作，并且为此提供了很多政策上的便利。只要是正常的、健康的交流活动，都不存在所谓的“封杀、干扰和阻挠”的问题。我们支持两岸各领域交流合作的态度是明确的、积极的，同时我们坚决反对“台独”分裂活动，这一立场大家都很清楚。

责任编辑：张迪