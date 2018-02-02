原标题：美国将交付250枚导弹给台湾 台媒：应对大陆M503

美媒称，美国准备交付250枚‘毒刺’导弹弹给台湾。（图片来源：台媒）

海外网2月2日电 “M503”议题再起波澜。台媒今日（2日）援引美媒消息声称，为应对大陆M503航线，“美国准备交付250枚‘毒刺’导弹给台湾。”

据台媒援引美媒《美国之音》报道，“‘华盛顿邮报’专栏指出五角大厦上周宣布与‘毒刺’导弹制造商签订金额达9200万美元的合约，这笔合约包括对波兰与台湾的军售。”

报道声称，“毒刺”导弹将可应对大陆M503航线，“台当局将‘毒刺’导弹部署在海军舰艇将引起中国大陆反应，但这对中国大陆发出的讯号是，台当局有能力以‘毒刺’导弹捍卫M503航路一带的‘空域’。”

报道分析，“FIM-92肩扛发射式‘毒刺’导弹是一种非常有效的地对空导弹，用红外线导引热追踪击中目标，这属于2015年美国政府宣布对台18亿军售的一部分。”

据台媒称，“台湾军方公告3个军事采购案完成决标，金额合计达到新台币133亿5000余万元，其中，包括肩射式‘毒刺’导弹系统、鱼雷延寿套件包、海军标准二型飞弹组段采购等等。”报道还援引台军方官员消息声称，美国售台250枚肩射式‘毒刺’导弹，将在今年起分批交付台湾。

尽管美国在涉台问题上，曾接连抛出“对台军售”等议题。但部分舆论鼓动对台军售，其实根本难以撼动中美关系主流认知。

早前，美国一所谓“友台”学者同样妄言要让特朗普政府出售新型F-16与F-35战机给台湾。但对此种种炒作，中国社会科学院台湾研究所助理研究员孙晋蔚曾分析指出，部分舆论为美国兜售台湾军火做铺垫，试图增加特朗普访华的谈判筹码，但这并不能代表美国对华政策的主流意见。也说明中美新型大国关系仍居主导地位，“台独”分子“等待美援”梦幻落空。

对蔡当局而言，对于所谓“美对台军售”话题也别瞎激动，美国卖给台湾的“破烂”武器再多，也无法改变两岸实力对比。

北京联合大学台研院两岸关系研究所所长朱松岭接受海外网采访时曾明确指出，美国一方面坚持“一个中国”政策，另一方面维持所谓对台安全承诺，通过在两岸间搞所谓平衡来图利。每当涉及对台军售，“台独”分子总是欢欣鼓舞，认为这是美国对自身所谓“撑腰”“打气”。但是，美国卖给台湾的武器中，“破烂”式的东西比较多，这根本改变不了两岸实力对比。

国台办曾强调，坚决反对台湾与美国进行任何形式的官方往来和军事联系，坚决反对美国以任何借口向台湾出售武器。任何挟洋自重、破坏台海和平稳定的行径，都必将自食恶果。

责任编辑：张建利