台女军官写撩人“征兵广告” 还留了私人电话(图)

原标题：“我想找个人陪我，你愿意吗？”

别想多了，这是台军一女士官的“征兵广告”。

广而告之

担心楼歪，开门见山。

是这么回事：13日，多家岛内媒体报道了台军一名女士官的“征兵广告”，对，是“征兵广告”！不是征婚广告！也不是……其他。

台湾《联合报》报道截图

名叫Hong-Lin Chen的台军女士官3月2日在个人脸书上贴出这样一段撩人的文字：我想找个人陪我，你愿意吗？她甚至公开留下了自己的私人电话号码0909-900323。

台湾《联合报》评论说，“国军”募兵可谓“全员总动员”，不少干部“挖空心思，在社交媒体上分享募兵信息，拉人入营”。

Hong-Lin Chen这样劝说同龄人，称自己入伍8年，“很乐在其中，也从没有后悔”，“在这八年，学会了很多做人的道理、处事的方法，也认识了很多于公互相帮忙，于私互相关心的伙伴”。

她称，还记得八年前，她连一下伏地挺身都做不起来，在勤劳的训练之下，现在的她整个进步59倍！八年前的她，想说什么就说什么完全不经大脑，现在的她学会凡事三思而后言，多想一下再说出来。

Hong-Lin Chen贴出了自己的照片——制服诱惑。

Hong-Lin Chen的脸书

Hong-Lin Chen隆重推荐：“这礼拜听到一个新方案，如果你的年龄符合22-32岁又大学毕业，你就可以进来服役一年，月薪$48990，这很适合对国家有热情又想存一笔钱的人”。如果听到这里已经有点兴趣，或者你周遭有适合也符合且有兴趣的人，欢迎私信或拨打电话。

吐槽大会

台湾《联合报》网站上，网民各种吐槽：

▲Frank Ma：八年前的她，想说什么就说什么完全不经大脑，现在的她贴文还是没有经大脑。

▲许明祥：“是在募兵，还是在打援交广告，把军方营区当作军中乐园吗？“国防部”真是越来越糟糕，越来越像老鸨了！真是丢脸丢到家，国家颜面都被溅踏在地上了”。

▲葛芮丝：兵没募到，解放军更想渡台了。

▲周志胜：“这种广告都能允许被大力推广，表示，‘国防部’的现有将领群是一群猪，是一群龌龊又下流的将领猪，军队带头的淫头，什么是标准的招募兵文宣词，不要特殊也不用特色，只要基本的标准，标准很难吗？ 非常质疑‘国防部’里挂星星的那颗星星，是不是都带着腥味呀”。

岛内的《中国时报》13日的报道满是嘲讽：近来“国军”募兵广告铺天盖地，电视、电影院都可见，连士官干部都挖空心思想拉人入营，一名现役正妹士官竟在脸书贴文“我想找个人陪我，你愿意吗？”还留下电话号码“有兴趣的人欢迎私讯”，网友则质疑“这是在征老公吗？”

《中国时报》网站13日截图。

岛内社交媒体上，看不见有什么人热血沸腾，振臂高呼：“愿意去陪Hong-Lin Chen。”

网民xhung瞄准她的算数能力： 以前伏地挺身0下，现在进步59倍，0*59=？？？

网民moonlind质疑军队里面是否干净： 别信，吴宗宪以前被骗过，还要唬狗偷喝汽油。

网民Beinlie想到了诈骗集团： 上一个用这种方法的是诈骗集团。

网民flavorBZ为不参军找到了借口： 会因为这样签下去的，国军素质真的堪忧。

这种尴尬连亲绿的三立新闻网都觉得挂不住了，13日刊文称之为“国军最狂募兵”。

三立新闻网13日网站截图。

谁愿当兵？

“军营招募压力太大了！竟得出此下策吸睛。”《联合报》13日的文章感慨。

不错，台军募兵很难。

有多难？

岛内网站截图

这是岛内TVBS去年10月的一则报道。报道称，台“国防部”推动募兵制，不断强调达到需求，不过朝野“立委”都质疑，三军五校招募成绩才破6成，末代预士招生甚至要1000多人，首批只有8人报到。报道称，台军兵力最低需求是21.5万人，但实际上台军已达不到这个数字，只有18.7万。

为了做到“满员”，台军主动降低门槛：志愿兵应募年龄上限被提至32岁，学历要求从高中毕业降到国中（初中）毕业，门槛较高的宪兵、仪仗兵、政战部队等也允许身上有刺青，曾受拘役处分或缓刑的人也可以投考。此外，募兵考试中，“国文”和英语项目也准备不再考试。

现在，岛内今年的募兵正在进行，台“国防部”绞尽脑汁规划拍摄7支招募班队广告，不惜委托7家公司，共同讨论拍摄脚本及手法，“以学生校园生活为背景，用正面、活泼的手法，讨论未来就学、就业的选择，藉以吸引学生目光，提供从军选项”。但这被爆出是抄袭日本的“乐透七”广告，令“国防部”灰头土脸，紧急发声明澄清。

岛内网站13日截图，台军人才招募广告。

台湾年轻人不愿当兵，原因很多，比如认为待遇不好、训练太苦、军队丑闻频出等，但最重要的还是对“台独”的担忧。两岸军力对比大陆早已经占据压倒性优势，而蔡英文当局的两岸政策正让两岸局势不断紧张，尤其是2017年以来“武统”声音越来越高，一旦发生冲突，台军势必成为炮灰。

军队最重要的任务是打仗，为何而战尤其必须清清楚楚。若为“台独”而战，既是邪路，又是死路和绝路，在这种状况下，台湾年轻人理所当然不愿当兵。也正是因为这样，Hong-Lin Chen的“征兵广告”中强调了友情、进步、报酬，甚至小清新，潜在的还夹带着美色，但完全没有提战争、牺牲和铁血——如果提出来，第一波就会吓跑绝大多数读者，连围观的兴趣都不会剩下。

去年10月，台“防长”冯世宽曾称，解放军如果进攻台湾，台湾可能撑过2周，遭到岛内多方质疑。

《中国时报》网站截图

责任编辑：张岩