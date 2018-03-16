原标题：现年90岁的李嘉诚宣布退休 长子李泽钜接棒

李嘉诚。（台媒资料图）

海外网3月16日电 据香港东网报道，16日，长和集团盘后在港交所发布公告称，年届90的香港长和集团主席李嘉诚即日起卸任董事会主席一职，由长子李泽钜接棒。李嘉诚将继续担任李嘉诚基金会主席，并担任长江集团高级顾问。

据早前报道，16日早上7时45分左右，一些记者在李嘉诚住处外守候时，有保安主动询问，“有谁希望向李嘉诚提问”，但是，电话接通后，李嘉诚仅表示，今（16日）早什么也不会说，将于16日下午4时的记者招待会上，把应该说的全都做出说明。上周四（8日），长和集团联席董事总经理霍建宁被追问“李嘉诚是否将于本周宣布退休”，他只回应，“到时你就知道了”。

据了解，在《富比士》杂志发布的排行榜中，李嘉诚以360亿美元（约合人民币2276亿元）的身价，连续20年成为香港首富，亚洲排名第3，全球排名第23。（海外网 张申）

责任编辑：刘光博