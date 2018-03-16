原标题：现年90岁的李嘉诚宣布退休 长子李泽钜接棒
李嘉诚。（台媒资料图）
海外网3月16日电 据香港东网报道，16日，长和集团盘后在港交所发布公告称，年届90的香港长和集团主席李嘉诚即日起卸任董事会主席一职，由长子李泽钜接棒。李嘉诚将继续担任李嘉诚基金会主席，并担任长江集团高级顾问。
据早前报道，16日早上7时45分左右，一些记者在李嘉诚住处外守候时，有保安主动询问，“有谁希望向李嘉诚提问”，但是，电话接通后，李嘉诚仅表示，今（16日）早什么也不会说，将于16日下午4时的记者招待会上，把应该说的全都做出说明。上周四（8日），长和集团联席董事总经理霍建宁被追问“李嘉诚是否将于本周宣布退休”，他只回应，“到时你就知道了”。
据了解，在《富比士》杂志发布的排行榜中，李嘉诚以360亿美元（约合人民币2276亿元）的身价，连续20年成为香港首富，亚洲排名第3，全球排名第23。（海外网 张申）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 人大明天将选举新一届国家机构领导人
- 【 军事 】 印军方:若与中国真打印军坚持不了10天
- 【 财经 】 今天会是90岁李嘉诚告别演出的日子吗...
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 起底黎明新欢：与李治廷曾传绯闻离过...
- 【 科技 】 独家|专访景驰CEO韩旭：百度撤诉后
- 【 教育 】 培训网课买时容易退时难 专家建议缴费...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有