李嘉诚宣布退休 曾在香港回归前两次受邓小平接见

原标题：李嘉诚退休！

长子李泽钜接任长江和记实业及长江实业集团主席。

刚刚，香港首富、长和主席李嘉诚正式宣布退休。

香港东网3月16日消息，今年7月将年满90岁的李嘉诚今天宣布退休，正式辞任长江和记实业及长江实业集团主席，由长子李泽巨接任，李嘉诚转任公司资深顾问。

李泽钜

港媒报道称，香港“长和系”下四间公司一同公布全年业绩，市场除了关心系内公司业绩表现之外，集团主席李嘉诚如何回应他的“退休传闻”，也成为香港全城焦点。

港媒报道

李嘉诚在会上声明：“本人决定于应届公司股东周年大会后退下集团主席之位，并辞任执行董事。往后，应董事会要求，本人同意出任公司资深顾问，继续为集团作出贡献，就重大事项提供意见”。

今年初，李嘉诚出席集团周年晚宴时就已透露，若自己退休，会转任集团的资深顾问；若连基金会主席也退任的话，他称会交由长子李泽钜任主席，次子李泽楷任副主席。

早在2015年2月底，李嘉诚首次详细提及退休一事，当时李嘉诚表示会退而不休，做集团的高级顾问“有重要的事情可以一个月找我开一次会，没有特别的事情可以两个月找我一次”。到2016年，李嘉诚回应退休问题时又表示：“说没想过就是骗你的”，又强调自己随时可以退休，不担心公司日后运作。

2016年业绩会时，李嘉诚曾笑言自己今年88岁，自12岁开始全职工作，且工时长，所以工作已超过100年。

李嘉诚祖籍为福建莆田，出生于广东潮州潮安县，11岁时随家人移居香港。20世纪50年代初，李嘉诚创办长江塑胶厂，在一次偶然的机会中，李嘉诚发现塑胶花商机，随后将其作为重点产品在香港生产推介。塑胶花为李嘉诚带来数千万港元的盈利，也让其长江塑胶厂成为当时世界上最大的塑胶花生产厂家。李嘉诚也因此被封为“塑胶花大王”。50年代末，李嘉诚进军房地产市场，拓展多元化经营，事业迅速走向辉煌，从1999年被福布斯评为全球华人首富以来，其连续15年蝉联华人首富宝座。

1986年6月和1990年1月，李嘉诚曾先后两次在北京受到邓小平接见。在邓小平看来，真正能稳定香港的，有几个重要因素。“第一是大陆政策不变，第二是华资强大起来，与国内取得共识，包括推荐管理香港人才。要有才干的人管理香港，才能稳住香港的局面。爱国，就是爱整个中国，爱中国香港。”届时，香港还并未回归。李嘉诚对邓小平说道，自己和广大香港同胞对香港回归充满信心，长江集团及他名下的分公司未来几年在香港的投资将进一步增加，自己的事业也“正如一颗大树，根扎在香港”。

责任编辑：刘光博