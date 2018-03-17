国防部回应美“与台交往法案”:损害中美两军关系

原标题：发言人吴谦就美“与台湾交往法案”发表谈话

当地时间3月16日，美方签署“与台湾交往法案”，中国军队对此坚决反对。

台湾是中国的一部分，台湾问题纯属中国内政。该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，干涉中国内政，损害了中美两国两军关系的发展氛围。中方要求美方信守承诺、改正错误，不得实施上述法案有关条款，停止美台官方往来，停止美台军事联系，停止对台售武，以免对中美两国两军关系和台海和平稳定造成严重损害。

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