原标题：台湾18岁交换生在美被捕 因“威胁枪击”就读高中

台湾18岁交换生在美被捕。（图源：《每日邮报》）

海外网3月29日电 美国校园枪击案层出不穷，全美各地为此不得不对潜在的“枪手”进行严查。当地时间周三（28日）上午，宾州警方表示，一名来自中国台湾的18岁交换学生因涉嫌“威胁要枪击”宾州一所高中而被逮捕，且被控恐怖威胁。

综合英国《每日邮报》、美国广播公司等媒体报道，宾州警方28日称，被捕的台湾学生名为孙安左（An Tso Sun，音译），就读于宾州Monsignor Bonner & Archbishop Prendergast天主教高中，他的赴美签证是2017年7月发放的，有效期至2022年7月。

警方称，根据调查，孙安左在网上搜寻如何购买 AK-47及AR-15武器，并曾于2月携带一枚大口径子弹到学校，也曾在网路上播放一段自己戴面具持喷火器的录像。

警方在孙左安家中搜出可疑物品。（图源：《每日邮报》）

此外，警方还指出，孙左安曾扬言要在5月1日枪击就读的学校，虽然警方还没找到可疑录像，但在他的房间发现一件军式防弹背心、可携带子弹的背包、加装瞄准器的强力十字弓及7枝弓箭、可用于AK-47及AR-15的支架、20发9厘米子弹等可疑物品。

警方调查还发现，孙安左曾劝告一名同学5月1日不要去学校，因为他当天要在学校开枪，他还曾问过同学如何购买枪支。警方相信他计划实施枪击行为，所以将他逮捕，避免悲剧发生。孙左安被捕后，否认想枪击学校，表示自己跟同学说的话只是在开玩笑。

学校发布声明表示，校方重视每一位学生、教师以及工作人员的安全。值得庆幸的是，没有人受到伤害。这件事表明学校所有人员要共同努力维护学校的安全，学校正积极配合警方的调查工作。

孙安左的律师表示，孙安左没有打算，也没有计划发动校园枪击。警方找到的物品是他参加万圣节服装比赛的道具。律师还表示，孙安左来美国仅5个月，并不知道事情的严重性。

当地法院同意以10万美元交保，定于4月11日开庭。（海外网 姚凯红）

责任编辑：初晓慧