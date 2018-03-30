“独派”鞋袭柯文哲 台媒：被扔委屈马英九最知道

原标题：“独派”鞋袭柯文哲 台媒：“鞋影随形”的委屈 马英九最知道

台北市长柯文哲因拆岛内“独派”团体十年“路霸”帐篷，昨（29日）遭“独派”人士埋伏丢高跟鞋抗议，柯文哲没被丢中，是随员替他挨了一记“鞋吻”。

台湾《联合报》30日发文回顾台湾丢鞋抗议史，鞋种不分拖鞋球鞋，场合不分室内户外，只有下场不尽相同。

台北市长柯文哲在台北市政府外遭丢鞋，警方带回丢鞋的郭姓男子调查，将鞋子拍照存证。（台湾《联合报》）

呛丢准一点 柯文哲果然被丢

柯文哲日前拆除“独派”团体在台立法机构外的帐篷，引发“独派”不满，扬言丢鞋讨公道，柯不以为意，还开玩笑“要丢准一点”，不料昨日上午10时许，曾“斩首”蒋介石铜像的“独派”人士郭志刚，埋伏在台北市政府北门丢鞋，被警方带回调查，郭不愿接受警询，警方查证身分后请回，将择期通知制作笔录，依社会秩序维护法办理。

抗议蔡英文 反年改民众“拔菜丢鞋”

蔡英文去年6月至岛内“国防大学复兴岗校区”出席三军六校联合毕业典礼，车队行经时，反年改团体、“全民拔菜”民众突破封锁线，跑入车道拦阻车队、丢鞋子、丢塑料瓶，迫使车队一度暂停。警方将魏姓男子等6人依社会秩序维护法送办。士林地院简易庭日前裁罚6人各1000元（新台币，下同）罚款。

2012年12月10日世界人权日活动，王献极朝时任台湾地区领导人的马英九丢鞋，被随员出手挡下，日后台北地院判王无罪。（台湾《联合报》）

马英九支持度暴跌 鞋影随行

台湾被丢鞋抗议最多次的政治人物，当属前台湾地区领导人马英九。马第二任执政成绩让民众不满，支持度暴跌到13%。2012年12月10日，马在新北市新店区景美人权文化园区举办的世界人权日活动中，被抗议民众扔掷包括鞋子等物品，还好随员反应机敏，伸手空中拦鞋。

丢鞋的台湾“独派”团体头目王献极和赖芳征被捕，北检依强制罪、妨害合法集会罪将2人起诉，均判无罪，马英九在2013年的行程从此“鞋影随行”，陆续发生近十起丢鞋事件。

2013年9月18日陈为廷对苗栗县长刘政鸿丢鞋，来年苗栗地院判陈犯“强暴公然侮辱罪”罚金1万元。（台湾《联合报》）

“大埔案”刘政鸿遭陈为廷丢鞋爆头

2013年9月18日，苗栗县大埔事件拒拆户“张药房”老板张森文溺毙在住家附近沟渠。苗栗县长刘政鸿当晚欲前往上香，张家拒绝，虽有警力开路，刘仍遭到当时就读台湾清华大学的研究生陈为廷丢球鞋击中头部，鞋子被检方没收。

苗栗地院来年依“强暴公然侮辱罪”判陈为廷罚金1万元，陈上诉请求还鞋，台中高分院2015年判“强暴侮辱罪”部分撤销，免刑，没收的鞋子发还，全案定案。

2007年无党籍民代李敖在台立法机构总质询，向时任台当局行政管理机构负责人苏贞昌丢鞋。（台湾《联合报》）

江宜桦、毛治国、朱立伦 都遇鞋袭

前台当局行政管理机构负责人江宜桦2013年11月陪同夫人李淑珍、摄影师齐柏林等人一起观赏纪录片电影“看见台湾”，散场时台湾清华大学孙姓女学生将她脚上的红白拖朝向江丢出。孙女被依违反“社维法”处5000元罚款，抗告遭驳回。

2015年3月，台“高速公路收费员自救会”成员前往时任台当局行政管理机构负责人毛治国住家静坐抗议，有人将一只运动鞋和一个水瓶朝毛治国方向丢，被维安人员挡下。

2015年5月，朱立伦担任国民党主席时赴大陆“习朱会”，返台抵达机场大厅时，台“独派”团体大喊朱立伦卖台，有人向朱立伦丢鞋，幸未击中。（完）

来源：微信公众号“今日台湾”

责任编辑：张玉