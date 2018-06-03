台研发手机管制APP不敌ios系统 将禁止iPhone入营

原标题：台军手机管制APP遇到天敌 台媒：7月1日起禁止iPhone进入营地

MDM示意图

[环球网综合报道]台军允许士兵在营区使用实际，但需要安装“中科院”研发的“台军智能手机管理软件（MDM）”，以便在进入特定场所时自动限制拍照传输等功能。不幸的，台军的技术能力在遇到苹果的ios系统时却遇到了困境。

据台“自由电子报”3日报道，台“资安人员”在分析多起手机违规案例后发现，MDM软件不敌iPhone的iOS系统，程式出现闪退现象，还可以在管制登记后由操作者自行删除，传台陆军已通令全军7月1日起禁止携带iPhone进入营区。

报道称，MDM可应用在Android系统中，该系统是以“程序设定”为导向，但iOS系统在设计上以“操作者”为导向，iOS使用者只要强制启动拍照与传输功能，在营区内一些死角，仍可有机率启动相关功能。另外，持用苹果手机的官兵，甚至在台军方完成灌入程序等管制手续后借由一般手机删除APP的程序，即可轻易直接删除MDM。

针对此状况，台陆军司令部将在7月1日起禁止iPhone手机入营，并称陆军尊重官兵对智能手机的选择，但前提是需符合台军“资安政策规范”，且“MDM安装后能正常运作”。报道称，台防务部门未颁布此令，而是由陆军发起，其他军种还在观望，若陆军实施顺利，各军种跟进机率也会大增。

责任编辑：霍宇昂