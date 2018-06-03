民进党票仓逆转？台南过半资深民进党员:票真难投

原标题：民进党票仓逆转？台南过半资深民进党员呛：这一票真的很难投下去

民进党不倒，台湾不会好

[环球网综合报道]日前高雄市区有店家悬挂“民进党不倒、经济不会好”布条。其后，高雄大树又出现农民悬挂“民进党不倒，农民不会好”布条，台湾南部挺绿票仓出现逆转。

据香港中评社3日报道，参选民进党台南市党部主委的王敏行也表示，台南市大约有26000名党员，自主性党员约有1成，且多半是资深党员，但他到处拜访党员，却有过半的人当面呛“这一票真的很难投下去”！这代表了国民党选情可能回温。

台湾南部一向是民进党大票仓，媒体民调却显示，蔡英文民调创新低，南部挺绿出现逆转。参选民进党台南市党部主委的王敏行接受采访时表示，这代表了国民党可能会回温、青年与无党的力量正在崛起，对民进党年底市长选战必然会有影响。

报道称，民进党台南市党部主委及全台党代表、市代表三合一选举订5月27日投票，其中主委选举，几乎是市长初选的延长赛，新潮流地方大老黄先柱对决无鲜明派系色彩的王敏行。

责任编辑：霍宇昂