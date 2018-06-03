原标题：曾为陈水扁绝食的她 为何与蔡英文划清界限？

撰文丨邢颖

台湾地区前副领导人吕秀莲退出民进党一事愈演愈烈，一名民进党“立委”近日竟在社交网站公开表态称吕已经是民进党内的“边缘人”，走了也没什么要紧的。这和此前台湾地区现任领导人蔡英文的表态大相径庭。

早在5月30日，蔡英文为台湾接连失去“邦交国”焦头烂额之际，又一件让她心塞的事发生了，前台湾地区副领导人吕秀莲宣布退出民进党。

熟悉台湾政坛的人应该都知道，吕秀莲是出了名的“台独”大佬，她和陈水扁是亲密搭档。2000年至2008年，陈水扁担任台湾地区领导人时，吕秀莲是他的副手，也是当时岛内政治地位最高的女性。

对于吕秀莲的退党，蔡英文在5月31日与党内“立委”餐叙时表示自己将拜会吕，劝其不要离开民进党。而此次吕秀莲被民进党“立委”称为“边缘人”，真如他所说这样吗？

恐怕不是。

没能参选台北市长引发的决裂

首先，吕秀莲退党后，绿营分裂的事实已经呼之欲出。

在外界看来，吕秀莲退党的直接原因是与蔡英文在台北市长选举上的分歧。

上月30日，民进党中执会通过提名“立委”姚文智参选台北市长，而非之前多次表态争取提名的吕秀莲。对于这个结果，当时正在马来西亚参访的吕秀莲直接怒了。当日晚间，她便通过办公室发布了简短的37字声明，直指民进党是“一个失去党德和党魂的政党”，“与其痛苦留下来，不如归去”。她还写道：道不同，不相为谋！Bye Bye！民进党！

台媒随后援引吕秀莲友人施正锋的话称，对于吕秀莲参选台北市长的意向，民进党内部都在奚落她。

显然，在竞选台北市长一战，民进党力推的人选是姚文智，而不是吕秀莲。尽管前者的选情看起来并不乐观，想要翻盘取胜有相当难度。

“吕秀莲已看破民进党，对民进党失去了任何期待，而且民进党在台湾已‘人心尽失’，没什么前途可言了，挂着民进党籍，反而是包袱”，施正锋接受采访时说。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，对于台北市长这座包括国民党、民进党和其余各路人马都觊觎的位子，吕秀莲一直都有执念。2013年，她就参选过台北市长。不过，台北的选民并不买这位老人家的账。最终的结果，大家都知道了，独立参选的外科医生柯文哲胜选，担任台北市长至今。

不甘退出政治舞台的“祖母绿”

尽管近年来因年事已高被对手嘲讽为“祖母绿”，但是今年74岁的吕秀莲一直没有放弃重新回到政坛中心的“执念”。

2013年参选台北市长时，吕秀莲被问及敏感的年纪问题和为何不把机会留给年轻人时，曾拿美国前总统里根举例，她说，美国最好的总统是70多岁的里根，所以年龄不重要。

她认为，“一个人身心健不健康，与年龄没必然关系；有人年纪轻头脑却不清楚，但她吃素两年多，身心健康、头脑清楚，这种智慧与经验反而是资产”。

其实，自诩带有“智慧和经验”的吕秀莲已经和蔡英文“道不同”很久了。与其他民进党人士对蔡英文惟命是从不同，吕秀莲多次公开与蔡当局“唱反调”。

以在台湾岛内闹得纷纷扬扬的“卡管”事件为例。今年1月，台湾大学校长遴选会选出了具有亲蓝色彩的管中闵为新任校长，民进党当局随后以种种理由不同意任命，无论如何就是不让亲蓝人士执掌台大。对此，吕秀莲和前“行政院长”张善政发布声明，请台湾“教育部”依法聘任管中闵为台大校长，“但愿超越蓝绿，共同呼吁：不挺管，只挺法治！”

4月中旬，蔡英文在解放军台湾海峡军演开始前以“出访”非洲“友邦”斯威士兰的名义“跑路”，当时，吕秀莲再度“直言进谏”，建议蔡英文取消“出访”行程，留在岛内专心应对台海“新危机”。不过，蔡英文依然没有听她的话。

当然，与动动嘴皮子“劝谏”蔡英文相比，吕秀莲对于自己的“老领导”陈水扁还是挺豁得出去的。2015年，为声援陈水扁保外就医，当时已经71岁的吕秀莲甚至绝食81小时，后因身体承受不住被送至医院急救。

大佬退出民进党并不稀奇

那么，陈水扁怎么看吕秀莲此番退党？

日前，他在社交网站发了个“和稀泥”的声明，称希望吕不是真的要退出民进党，也盼蔡英文能够亲自慰留吕。此外，陈水扁还表示，自己不会跟进退出民进党。

值得一提的是，陈水扁到底是退党还是被开除党籍，这事儿此前也经过了一番掰扯，不是一两句话能说得清的。

这里暂不提他，只说主动退党的党内大佬，民进党就有一箩筐。甚至可以说，党内大佬退党，对民进党而言是家常便饭。

据媒体统计，民进党成立迄今退党者很多，包括费希平、陈文茜、许信良（后重新加入）、施明德、李永萍、郑丽文、林义雄、沈富雄等。其中，许信良、施明德、林义雄还都做过党主席。

1999年，许信良为参加次年的“总统”大选退出民进党，后败给当时如日中天的陈水扁。施明德则在陈水扁2000年执政后不久宣布退出民进党。2006年，他曾联合民进党内的部分精英和大佬发动倒扁行动，誓将贪腐又执政无能的陈水扁拉下“总统”宝座，虽然最终未能达到目标，但是陈水扁后来确因贪污案被判入狱。第三位退出民进党的党主席林义雄在2006年发表“退党书”，批评政党恶斗导致社会不安，认为自己“作为民进党党员已无任何意义，从此不再附属于任何政党”。

而今，吕秀莲退党又使民进党内辈分最高的“美丽岛世代”再走一人。在吕秀莲看来，民进党已经不是她心目中的民进党了。以“美丽岛世代”的眼光观之，民进党又何尝是他们曾为之奋斗的民进党？

资料丨中国台湾网 中国新闻网 直通台湾 海峡都市报等

校对丨罗晶

责任编辑：霍宇昂