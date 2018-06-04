台“汉光演习”近10年4起意外 坠机又翻车9死11伤

原标题：台“汉光演习”近10年4起意外：又坠机又翻车 致9死11伤

[环球网综合报道 记者 赵衍龙]4日下午1点43分，台湾空军花莲基地一架编号6685的单座F-16A战机执行“汉光演习”任务时，在基隆市暖暖区山区光点消失，飞行员最终被证实殉职。不过，“汉光演习”不是第一次发生意外。

台湾“东森新闻云”4日报道称，从2007年至2018年的“汉光演习”预演及今天的演习为止，总共发生过4次事故，造成9死11伤。

2007年5月11日，4死9伤

“汉光演习”操演时，空军一架编号5371的F- 5F双座战机，坠毁在新竹湖口装甲旅基地内的新加坡星光部队营舍中。

该事故造成2名飞官魏子渊少校、詹嘉钧上尉殉职，也造成地面星光部队人员2死9伤，这起意外共造成4死9伤。

2016年8月16日，4死1伤

“汉光演习”预画校阅科目在屏东恒春执行，在实弹操演结束后，一辆50吨重CM-11勇虎式战车突然翻覆到网纱溪中。

由于桥高3公尺，车上5人仅驾驶上兵杨炎霖逃出，不过也身受重伤，其余中尉军官吴德伟、上士陈世坤、下士陈秉逸紧急送医后皆不治，惨酿4死1伤。

2018年5月17日预演，1伤

陆军特战指挥部特三营上兵秦良丰上午6点多，在台中清泉岗执行反空机降跳伞操演时，意外自高空坠地，被紧急送台中童综合医院急救。

经过17天的治疗，他终于在2日开口说话了。

2018年6月4日，1死

台“汉光演习”4日登场，1架F-16战机从花莲起飞后于下午1点多在基隆外海失联。

台湾六军团政战主任谢明德少将4日晚间出面说明，确定少校飞官吴彦霆殉职。

责任编辑：霍宇昂