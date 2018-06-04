台湾香蕉跌惨 民进党党员:蕉农“死忠” 苦点没事

原标题：台湾香蕉跌惨，民进党党员：蕉农“死忠”，苦一点没关系

今年台湾天气好，蔬果大丰收，但农民却倒了霉，各种当季蔬果严重滞销，价格暴跌，台媒报道称，有的香蕉价格已经降到1公斤1元新台币（约合0.22元人民币），蕉农欲哭无泪。

据台湾中时电子报4日报道，民进党资深党员、《美丽岛电子报》董事长吴子嘉在参加政论节目时说，蕉农苦一点没关系，他们都是民进党的死忠，不会跑掉。

观察者网查询发现，吴子嘉的这段话出自6月1日播出的节目《年代向钱看》。

节目介绍，目前台湾香蕉的产地批发价格已经降到1公斤1元新台币，即使是台北市的零售价格，一公斤也不到10元新台币。而一颗茶叶蛋就要10元新台币，也就是说，10公斤香蕉只能换一颗茶叶蛋，蕉农心在淌血。

并且，凤梨、洋葱、丝瓜、西瓜等所有当季的蔬果价格，几乎是全面崩盘。

虽然台湾“农委会”答应以5元新台币的价格无限量收购香蕉，但对蕉农来说，这个价格仍然是血本无归。

主持人表示，每次一盛产，“农委会”就收购过来让阿兵哥吃，但是今年除了香蕉，凤梨、洋葱之类的全部盛产，除非阿兵哥伙食膨胀三五倍，不然怎么吃得过来……

吴子嘉评论说，蔡英文当局第一步就走错了，把两岸关系搞坏，导致台湾“被大陆打压”，无法和其他国家洽谈农业合作。

现在全台蓝军回流，就是民进党执政失败的证明，没有人认为民进党2018年会是乐观的局面。

主持人接着问：三四年前马英九执政的时候，我也做过一样的新闻，说香蕉降到1公斤1块。当时马英九落选就是因为经济问题，但现在看来，民进党上台没差啊，还是1公斤1块，你要怎么说服蕉农接着支持你民进党呢？

吴子嘉说，首先，台湾“农委会”已经承诺以每公斤5.5元新台币的价格收购香蕉，糊弄一下今年就过关了，明年再讲嘛对不对。

而且，蕉农都是民进党的死忠票嘛，死忠票是不会跑掉的。

主持人表示震惊：有死忠票这么忠的吗？死也要忠？

吴子嘉：对，这个票在这里，不会跑的！

主持人再三追问：甘愿死也要忠？

吴子嘉笑着说：不会死啦，但是会比较辛苦。要投给台湾人嘛~

吴子嘉：“台湾人”很好用你知道么？只要是投给台湾人，苦一点没关系。

同在现场的另一个嘉宾、社会观察家朱学恒则表示，民进党不要认为死忠票只能一辈子都投给你。

的确， 民进党的“死忠票”恐怕已经不那么“死忠”了

他们认为绝对不会跑掉的蕉农，已经挂起了“民进党不倒，农民不会好”的布条。

吴子嘉是民进党党员，但经常在《美丽岛电子报》个人专栏报道自家民调，结果常常是“蔡英文支持率再创新低”、“赖清德满意度雪崩”等等。

此次对于台湾香蕉价格下跌的情况，他一方面说蔡英文搞坏了两岸关系；一方面又笑着说蕉农是民进党死忠，苦一点没关系。他是真的对民进党的号召力感到自信呢，还是在反讽？

责任编辑：霍宇昂