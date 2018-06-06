台湾“汉光演习”科幻剧：想全歼“奇袭解放军”

原标题：“汉光”科幻剧：全歼“奇袭解放军”

一起来观赏。

在4日发生一架F-16战机撞山的惨剧后，台军5日没有选择叫停正在举行的“汉光34号”军演，而是继续大搞“导弹烟火秀”，还首次对媒体公开“歼灭沿淡水河进犯台北的解放军斩首部队”。可惜就在台湾地区领导人蔡英文视察导弹实弹射击时，从天而降的残骸掉落引发山火，一度让导弹基地白烟滚滚，台媒嘲讽称“汉光演习又出包”。

首次对外公开“淡水河河防”

台湾《旺报》称，5日举行的“淡水河河防”是台军“中枢防卫的关键”，过去台陆军从未对外开放，今年是首次有限度公开河防守备供媒体采访。据称，河防的反突击、反渗透能力敏感程度较高，作战成败直接影响台“中枢”安全，因此引起外界关注。

台湾“中央社”5日称，负责淡水河守备任务的第三作战区关渡指挥部指挥官赖荣杰少将透露，淡水河具有相当重要的战略地位，从淡水河口至关渡大桥仅8公里，到台湾“政经中枢”只有22公里，若未能坚守这道防线，将直接危害“国家安全”，“关渡大桥是我们死守的最后一道防线”。

报道称，台军首先透过河防指挥管制中心获取“敌情”，由河防部队进驻阵地、完成射击前准备、对河警戒搜索。当模拟解放军的“假想敌部队”搭乘气垫艇从淡水河口发动奇袭时，台军动用CM22迫击炮车、CM-11坦克、“标枪”反坦克导弹车等形成多层火网（如下图），“成功歼灭敌军”。报道还提到，这次的演练全程运用空包弹、烟幕弹等，借由爆破声、硝烟味，增加仿真临场感，“磨炼官兵在战场实况下的临战抗压能力”。

台湾风传媒5日称，近年“斩首”与“反斩首”行动备受关注，其最主要的意义在于攻击方可以利用少量兵力以奇袭、快速的方式，对敌人的领导中心进行攻击、破坏。在整个大台北地区，有多条可能对台“中枢”实施“斩首”行动的路线，包括松山机场、雪山隧道、淡水河等。在这次公开的“淡水河河防”演练中，如果“来犯解放军”未能在水上被歼灭，距离台“总统府”就已近在咫尺，所以从淡水河口到关渡大桥前这一段的防卫成效，直接影响到台北的安危，台军为此大下工夫。

据称，2011年“汉光27号”演习时，台军曾出动两架AH-1W“眼镜蛇”攻击直升机“死守”关渡大桥，一旦未能在第一时间将敌成功拦阻，就将炸桥“迟滞敌人继续前进”。报道透露，台军河防部队还将以设置拦截网、废弃空船身、拦油索等方式破坏河面畅通，河岸同步布设铁丝网等设施，“搭配各式平射、曲射武器所交织出的绵密火网，确保敌人不仅无法上岸，更在水上就被全数歼灭”。

导弹试射引虚惊

除了演练如何防备解放军“斩首”，当天“汉光”演习的另一场重头戏是“拦截解放军来袭巡航导弹”，台湾地区领导人蔡英文5日还亲自前往台屏东九鹏基地视察。

台湾《自由时报》5日称，此次九鹏基地的实弹射击是模拟解放军战机从台湾东部海域发射空对地巡航导弹，袭击台东部重要军事基地，台军出动“天弓-1”“天弓-2”“鹰”“爱国者”等中远程导弹演练实弹拦截试射。

然而这场精心准备的“导弹烟火秀”却引发一场虚惊。在发射第 5 枚“天弓”导弹时，一个不明物体掉落基地内的山坡并冒出白烟，外界一度传闻是导弹掉落，引发周边的民众惊呼。台“国防部”随后表示，这是一场虚惊，原来靶机发射后，加力器依计划落海，但所属的燃烧物掉落于附近山坡上，因天干物燥，导致火苗燃烧。后由现场待命的消防人员控制火势，无人伤亡，不影响后续射击，“绝非外传爆炸事件”。

九鹏基地附近山坡地发生大火。

台军当着蔡英文的面出丑，让诸多岛内媒体想起2006年“汉光22号”演习的那一幕。当时台陆军发射的两枚“陶”式反坦克导弹失控乱飞，爆炸地点距离时任台“总统”陈水扁仅百米，让在场宾客与媒体记者都吓了一大跳。

除此之外，台湾军方背景的《青年日报》5日还披露，当天岛内多地也同步展开针对性演习。台海军陆战队举行“联合登陆及反登陆作战训练”，与台海军登陆舰配合进行AAV7两栖突击车装载训练；台空军嘉义基地则模拟机场跑道遭轰炸后的紧急抢修；台“金门防卫指挥部”则出动两栖侦察营进行“敌后渗透、破坏操演”。

“汉光”演习暴露台军弱点

今年的“汉光”演习从4日一开始就状况不断，台《联合报》5日报道时冠以《汉光又出包？靶机加力器点火造成火烧山》的标题。不少岛内网友讽刺台当局，你若不搞“台独”，你心虚什么？还有网友痛批“你要死自己死，不要拉大家垫背”。

有分析认为，台军在“汉光”演习中不但暴露了装备维修和训练不足带来的恶劣影响，更体现了台军防御思路的落伍。例如单纯依靠薄弱的地面火力“封锁淡水河”，却不考虑战时解放军的空中对地打击——各国类似的突袭行动，必然有空中支援火力先行开道。台军各式车辆在演习中大摇大摆地停在河岸上，无疑是空中打击的活靶子。所谓“拦截解放军巡航导弹”更缺乏实战考量，“鹰”等老式导弹缺乏拦截现代巡航导弹的能力，何况这种服役40年的老家伙，曾在去年台军演习中接连两发试射失败，还有多少战力可想而知。

执笔：魏云峰

责任编辑：霍宇昂