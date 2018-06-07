原标题：为“两岸一家亲”道歉惹争议 柯文哲：民调掉了15%

[观察者网 综合报道]据台湾“中时电子报”6月7日报道，台北市长柯文哲日前接受台湾“绿色和平电台”专访，对听到“两岸一家亲”不爽的民众说“歹势”（闽南话中的词汇， 主要意思是“不好意思”），却引发诸多议论。

柯文哲7日在台北市议会总质询直言，当时接受采访觉得讲话没问题，可是闽南语“歹势”转换成汉语就走样了，后续民调掉了15%。

针对两岸论述，前台北市长郝龙斌到大陆参加海峡论坛，说两岸要走向一家人，柯文哲认为，每个人有意见都可以表达，他态度一样，现在台湾有超过37万陆配，这无法否认，跟大陆不管在经贸文化、血缘都有关系，还是要表达善意，但防务仍要准备。

据了解，柯文哲过去在双城论坛时抛出“两岸一家亲”，为两岸关系破僵局，5月9日晚间柯文哲疑似出于民进党的选举压力，在电台节目中为“两岸一家亲”说法道歉。

台北市事后澄清，柯文哲是为造成大家不悦而道歉，不是直接为“两岸一家亲”说法道歉。

柯文哲后来曾表示，一直都支持“两岸一家亲”，但讨厌别人逼他讲，台湾有200万人在大陆就学、就业，两岸不可能切割是很明显的事实。

柯文哲说，两岸的“普世价值”是和平相处，“两岸一家亲”一直都是他心中的想法，只是他一直很讨厌别人逼问。

柯文哲说，在台湾的大陆配偶有37万人，台湾在大陆就业、就学也有200多万人，两岸不可能切割是很明显的事实。且大陆占台湾外贸的40%，不管是民间、经济的交流，两岸都是连结在一起的。

而在6月6日，第10届海峡论坛大会开幕，国民党副主席郝龙斌上台致词提到，过去国民党执政，坚持“九二共识”与反对“台独”，让两岸关系发生积极良善的变化。而今，是振兴中华的关键时期，国共之间唯有以“九二共识”、反对“台独”为基础合作，才能振兴中华，两岸关系也应该从一家亲，走向一家人。

责任编辑：余鹏飞