新媒：蔡英文救果价“卖水果” 舆论批其不务正业

原标题：新媒称蔡英文为救果价“卖水果” 舆论批其“不务正业”

参考消息网6月13日报道 新媒称，台湾地区领导人蔡英文继5月底与办公室“秘书长”、前高雄市长陈菊，一同在社交网站上直播行销高雄大树的“玉荷包”荔枝后，6月初举行水果特卖会，6月11日还亲自出席地方水果外销记者会帮忙推销，俨然成为台湾水果史上“最大咖”代言人。

据新加坡《联合早报》网站6月12日报道，两岸关系僵滞、“友邦断交”、供电吃紧，内外都面对困局的台湾地区领导人蔡英文公务如麻，而日理万机的她近来还担负起一项要务：卖水果。

报道称，台湾今年雨少天热，部分农产品如香蕉、凤梨等大丰收，但供过于求导致果价崩盘，果农苦不堪言。绿营铁票仓高雄日前更传出有农民高挂“民进党不倒，农民不会好”的布条，向当局宣泄不满。

眼见舆论风向不对，蔡英文继5月底与台湾地区领导人办公室秘书长、前高雄市长陈菊，一同在社交网站上直播行销高雄大树的“玉荷包”荔枝后，近日更频频亲上火线，在果价议题上掌握主导和发言权。她不但在闭门会议中怒飙农务官员不作为，更担任起另类“销售员”。

然而，岛内舆论批评，蔡英文身为台湾地区领导人却沦为推销员是不务正业，既不治标也不治本，农产过剩的供需结构问题依然年年出现。

报道称，台湾早期以农为本，其中水果曾是主导台湾经济发展的重要支柱，大量外销所创造的外汇收入更是带领台湾成为亚洲“四小龙”的功臣之一。但分析指出，随着台湾水果的国际竞争力减弱，过去外销的风光景象不复见。尤其二度执政的民进党拒绝承认体现一个中国原则的“九二共识”后，台湾与其第一大农产品出口市场中国大陆的关系大倒退，连带影响了两岸农业产业合作与销路；每年锐减近200万人次的陆客，也让岛内水果销量掉了一大截。这不仅重创被视为民进党铁票的农民，也直接影响年底选情。

另一方面，由于全台最近天气炎热晴朗，又无重大灾害，各种水果生长良好，荔枝、香蕉和凤梨都丰收，但因供过于求导致市价暴跌。尤其台湾南部香蕉价格大崩盘，高雄旗山香蕉最低曾一度跌至一公斤1元（新台币，下同，约合0.21元人民币），令蕉农血本无归。台湾军方和一些私人企业已纷纷大量采购香蕉，力挺果农。

据台湾地区行政事务主管部门下属的“农业委员会”统计，全台今年春夏蕉的产量预估逼近20万吨，与去年异常大丰收相去不远。

报道称，面对蕉价崩盘频遭外界炮轰，蔡英文似乎也忍无可忍。

据台媒报道，身兼民进党主席的蔡英文6月6日在党中常会上，痛骂赴会报告的“农委会副主委”陈吉仲不作为，表示“难道要我说话，你们才要动吗？才要反击吗？”陈吉仲11日受访时对蔡英文是否如报道所述“飙骂”，并未正面回应。

报道称，台湾“农委会”已在6月7日，即民进党中常会隔天召开记者会反击，不但澄清网络有关果价的“错误报道”，也启动香蕉外销至日本、大陆与中东的促销活动。“农委会”指出，近来香蕉价格已逐渐回升，产地外销青香蕉收购价回稳至每公斤12元以上，内销青香蕉则为每公斤6至8元。但有舆论质疑，台湾农产品至今仍走传统行销老路，遇到产销失衡就办理促销或提供补助，无法顺应时代转变。

6月11日，蔡英文再度走上“前线”，出席台中荔枝外销日本的记者会，说明民进党的新农业政策成果，包括成立台湾“国际农业开发公司”，透过整合岛内小农打团体战，开拓岛外市场。她也信心喊话，相信“只要用心做事，一定会被看见”。

报道称，然而，舆论的批评声始终不断。台湾《联合报》日前发表社论指出，当局平常为了农民选票，“各种津贴补助，极尽巴结之能事，却无法以长远的政策规划”，建立良好的现代化产销运储模式，结果“总要等到产销失调再来抢救”。

责任编辑：霍宇昂