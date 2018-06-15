原标题：印度面临史上最严重水资源危机 台湾专家想帮忙
据台媒“中央社”6月15日报道，印度政府智库Niti Aayog最新报告指出，印度正面临史上最严重的水资源危机，如果不采取措施应对，到2030年，印度饮用水将无法满足需求。
报道称，台湾自来水公司领军的台湾水技术A级团队和“中国生产力中心”、“工研院”等台湾水资源专家团队，积极为印度水务把脉，希望提供先进技术协助印度应对水资源危机。
根据NITI Aayog的报告，印度近6亿人面临严重的水资源短缺，每年有20万人因无法获得安全饮用水而死亡。
研究报告指出，包括印度首都新德里、科技城市班加罗尔、南部城市海得拉巴等在内的21个城市，到2020年将耗尽地下水，并影响1亿人的生活。
这份报告警告，到2030年，印度的供水需求将是现在的两倍，如果现状持续下去且无改善措施，印度将有数亿人缺水，且GDP到2050年将会下降6%。
报告显示，印度有70%的供水被污染，而占印度供水量40%的关键地下水，因未可持续利用而正逐渐耗尽。
这份报告显示，水资源综合管理指数表现最差的都在人口众多的印度北部，依序是北方省、比哈省和拉吉斯坦省。这3个省拥有超6亿人口，占全印度人口的一半，且农业产量也占全印度的20%到30%。由于当地地下水位快速下降，政府采取的政策与措施有限，可能造成印度重大的粮食危机。
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