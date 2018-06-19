日航和全日空标注“中国台湾” 日政府声称很忧虑

原标题：日本航空公司标注“中国台湾” 日本政府声称“忧虑”

图为全日空客机资料图。（来源：联合新闻网）

海外网6月19日电 近日，日本两大航空公司——日本航空和全日空（ANA）将中国大陆和香港地区官网中的“台湾”改标注为“中国台湾”。对此，日本政府回应称，将通过外交渠道向中方表达日本的“忧虑”。

据台湾《联合报》报道，日本官房长官菅义伟19日上午在例行记者会中被问及此事。菅义伟声称，已知悉相关信息，也保持关注，并称“日本政府将循外交管道向中国大陆表达日本的关切。”对于台湾问题，菅义伟重申日方立场，称“日本政府期待当事者通过对话，和平解决问题。”

此外，日本《产经新闻》记者追问道，白宫敦促美国航空公司对抗中国大陆的要求，日本政府是否可能实行同样的举措？菅义伟对此回应称，他不宜对外说明外交方式细节，但会“通过外务省中国课长层级反映日本的忧虑。”他还表示，他不便评论美方做法，但“日本政府希望与美方紧密合作”。

图为日本航空官网标注“中国台湾”

事实上，日本的航空公司在这一问题上显得相当“纠结”。在中国民航局致函要求整改涉港澳台信息之后，日本航空和全日空曾经一度配合改标“中国台湾”，但又在24小时之内改了回去。现在则是耍起了花招，妄想“两岸不得罪”。台媒称，日本两大航空公司全日空和日本航空于本月中旬“技巧性”改标“中国台湾”，即只有所在地是中国大陆及香港地区时，订票系统中目的地列表才会显示“中国台湾”，而如果所在地是日本及其他地区，目的地仍会显示“台湾”。

然而日本航空公司如此投机取巧，却是两岸不讨好，不仅广大中国大陆网友不买账，台外事部门18日也向日本航空和全日空表达“严正抗议”，要求“更正不当称谓”，甚至呼吁各国相关企业“发挥道德勇气”拒绝大陆要求。

图为全日空标注“中国台湾”

目前，全球绝大多数航空公司官网均已改标“中国台湾”，《华尔街日报》盘点称，截至6月14日，仅剩美国、日本、韩国、印度、越南的航空公司没有标注“中国台湾”。面对大势所趋，台当局已经开始气急败坏。台当局“安全会议秘书长”李大维竟称，将鼓励台湾民众拒绝搭乘标注“中国台湾”的航空公司飞机，并叫嚣考虑对标注“中国台湾”的航空公司采取法律行动。

对于台当局的所谓“反制措施”，岛内哀叹一片。台旅行公会理事长萧博仁表示，台安全部门的主张，最后受伤的是台湾。萧博仁称，一般航空公司搭乘率达7成以上才会赚钱，5成只能勉强打平，若只剩3成，就会停飞。台当局出面鼓励民众拒乘，航空公司一旦长期搭乘率都在5成以下，就会关闭航线，且不少航线一旦停飞，民众想外出就只能到香港地区和新加坡转机，成本增加，最终受伤的是台湾消费者。

对于外航公司涉港澳台标识问题，中国外交部已明确强调，任何在中国经营的企业都应遵守中国的法律法规，尊重和遵守一个中国原则，这是最起码的遵循。而对于日本涉台问题，外交部也曾多次表示，中方敦促日方恪守中日联合声明确定的原则和迄今向中方所作的承诺，坚持一个中国原则，妥善处理涉台问题，不要向台湾当局和国际社会发出错误信息，不要给中日关系制造新的干扰。（海外网 姜舒译）

责任编辑：霍宇昂