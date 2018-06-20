安倍回复了蔡英文的推特 你这样搞是几个意思？

原标题：安倍，你这样搞几个意思？

和蔡英文的情，有多真？

关注环环的人应该知道，

日本大阪18日地震后，蔡英文第一时间用日语和英语两种语言发推特，表达慰问。

她的日语推特是转发了当时日本首相安倍的一条推文↓

安倍当时在推特上说， “在向大阪府北部为震源的地震中不幸遇难的人祈祷冥福的同时，也向所有受灾民众表达慰问。”（发推时间为6月18日 12：16）

而蔡英文转推时说， “谨向遭受日本近畿地区地震的日本国民表达问候。我衷心地希望受灾民众能够迅速恢复，受灾地区能够早日回复原貌。台湾在关注灾后社会动向的同时，也准备对日本进行尽可能的必要支援。”

这还不够。

约11分钟后，蔡英文又单独发了条英文推特，表达对大阪地震的关注。

她写道，“我谨代表台湾人民，向今早遭受地震灾害的所有人表示慰问。在需要的时候，台湾随时准备提供帮助。”

对于蔡英文的两条推文，日本首相安倍晋三并没有立刻回复。

但今天，安倍首相似乎突然想起这一茬了。

与蔡英文相同，安倍也用了两种语言——中文和日文，在推特上回复蔡英文。他用中文转发了@蔡英文 18日的推文，写道“非常感谢温暖的慰问，也感谢台湾许多老朋友的声援。‘患难见真情’。希望今后将继续作为友人在面临困难时互相帮助。”

汉语表达杠杠的有没有？连“患难见真情”都用得很6。

之后，安倍晋三又用日文重新发了一遍。

对于安倍晋三的中文推特，蔡英文并没有转发，只是点了一个赞。

蔡英文推特截图，图中红色框日文“いいね”为“点赞”之意。

安倍首相选择在两天后在推特上回复蔡英文，应该是有意为之，似乎也表现出了他与蔡英文之间的“默契”，因为这是有先例可循的。

今年2月6日，台湾东部发生强烈地震，造成至少10人死亡和数百人受伤。安倍晋三在2月8日，通过日本首相官邸的社交网络账号，发布了手写的“台湾加油”内容。

蔡英文则是2月8日，即台湾地震2天后，通过发日文推特向安倍首相表达了感谢。

“来自安倍首相的问候，正体现了患难见真情。我认为，在这样困难的时候提供人道救助正体现了台日双方的友情与价值观。今天，来自日本的7名专家带着生命搜救仪器抵台。希望能够救助处更多受灾者。”

安倍首相在1天后的2月9日用中日文转了蔡英文的推特。

因此，安倍与蔡英文在灾后两天的推特互动似乎成了两人的“默契”。

当然，以上心理活动全部来自环环（ID：huanqiu-com）的观察与猜测，未必代表两人真实的心态。

环环还想再大胆猜测一下。

为什么安倍要用汉语和日语，而不是英语和日语回复蔡英文呢？

难道因为……

第一，安倍桑英语确实不太6 ？

第二，安倍桑是要故意挤兑蔡英文吗？毕竟做人呐，还是要学好用好自己的母语吧。

责任编辑：霍宇昂