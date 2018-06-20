原标题：赖清德用77亿治水越治越糟 被讽：钱花在哪他知道
台湾南部积水严重。（图片来源：中时电子报）
海外网6月20日电 近日，台湾南部连日大雨，造成高雄等地积水严重。台行政机构负责人赖清德曾称，用三年的时间，解决台南30年的淹水问题。台气象专家李富城表示，赖清德越治越淹。
据《中时电子报》报道，李富城在脸书发文称，三天500毫米的雨就淹成这样，赖清德和高雄市长陈菊治水的钱花去了哪里？李富城提及，赖清德曾说用三年的时间，解决台南三十年的淹水问题，但赖清德是用了七年的时间加上360亿新台币（合人民币77亿元）的治水经费，制造一个遇水必淹的大台南，高雄也是一样，这两个都市，越治越淹。
李富城说不少农民抱怨，台当局编列的8年1160亿新台币（合人民币248亿元）的治水预算，根本没有发挥效果，但追根究柢，治水预算是民进党执政时期所编列的，钱究竟用去哪里，只有赖清德和陈菊知道。（海外网 李芳）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国第一所“核高校”诞生 释放重磅信...
- 【 军事 】 出鞘：中国海军如何发展水下登陆舰队...
- 【 财经 】 新五环之歌被指侵权 美团岳云鹏被索赔
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 单霁翔曝故宫招人标准:一万多人选20个
- 【 科技 】 电商法草案：微商拟纳入监管
- 【 教育 】 全国31省市近12年高考各批次分数线
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有