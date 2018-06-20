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赖清德用77亿治水越治越糟 被讽:钱花在哪他知道

赖清德用77亿治水越治越糟 被讽:钱花在哪他知道
2018年06月20日 20:55 海外网
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　　原标题：赖清德用77亿治水越治越糟 被讽：钱花在哪他知道

台湾南部积水严重。（图片来源：中时电子报）台湾南部积水严重。（图片来源：中时电子报）

　　海外网6月20日电 近日，台湾南部连日大雨，造成高雄等地积水严重。台行政机构负责人赖清德曾称，用三年的时间，解决台南30年的淹水问题。台气象专家李富城表示，赖清德越治越淹。

　　据《中时电子报》报道，李富城在脸书发文称，三天500毫米的雨就淹成这样，赖清德和高雄市长陈菊治水的钱花去了哪里？李富城提及，赖清德曾说用三年的时间，解决台南三十年的淹水问题，但赖清德是用了七年的时间加上360亿新台币（合人民币77亿元）的治水经费，制造一个遇水必淹的大台南，高雄也是一样，这两个都市，越治越淹。

　　李富城说不少农民抱怨，台当局编列的8年1160亿新台币（合人民币248亿元）的治水预算，根本没有发挥效果，但追根究柢，治水预算是民进党执政时期所编列的，钱究竟用去哪里，只有赖清德和陈菊知道。（海外网 李芳）

责任编辑：霍宇昂

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