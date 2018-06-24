原标题：台湾竹联帮会长遭殴打虐杀 嫌犯或因报复杀人

图源：联合新闻网

海外网6月24日电 23日，台湾竹联帮南堂南贤会会长陈智强在南港区兴中立体停车场取车时，被李颢、李志豪、陈柏安3人痛殴致死。

据“联合新闻网”报道， 事发于23日上午10点左右。当时陈智强准备到停车场取车，不料李颢等人冲上前将他压制，并拿持棍棒痛殴他。

陈智强在停车场遭殴之后，随即被押上开往新北市三莺路铁皮屋的车。到了铁皮屋后，李颢等人继续用木棍和铁条殴打陈智强，导致他因头部遭受重创，加上全身多处伤势，最后伤重不治。

李颢等人犯案后，将陈智强弃置铁皮屋，随即离开现场，直到晚间11点左右，在律师陪同下到警局投案，并带警方到铁皮屋找到陈志强的遗体。

李颢3人供称，因为几个月前陈智强走在路上撞到李颢，双方发生口角，进而产生肢体冲突，这才引发杀机。另外，铁皮屋是朋友所拥有，平时用来放置杂物，警方将约谈屋主到案说明。

警方查证后表示，双方没有财务或感情纠纷，但对3人供词存疑，仍在积极调查中，在对李颢等3人进行问话后，会依杀人罪嫌将他们移送地检署侦办。

据了解，竹联帮即“竹林联盟”，成立于1956年，其前身是成立于1953年的中和帮。竹联帮是台湾著名的国际性黑社会组织，台湾最大的外省挂帮派。

上世纪七八十年代，竹联帮帮众累计达到10万人。目前与四海帮、天道盟并称为台湾三大帮派。

而陈智强（35岁）是竹联帮南堂南贤会长，8年前曾在汐止网咖因网络联机失败，导致在线游戏虚拟货币消失，并以此要挟店家赔偿。店家为息事宁人，向其支付了赔偿金。陈智强食髓知味，之后进行多次勒索，甚至和同伙持刀侵入网咖砸店，赶走客人再“霸店”。

报道称，除此之外，陈智强也曾和手下成员在KTV喝酒庆生时，和酒客起争执，他陈指挥手下持耍棍等器械将酒客打趴在地，昏迷不起。（海外网 姚凯红）

责任编辑：霍宇昂