原标题：称蔡英文“被太子太后绑架”？柯文哲受访闪烁其词

[观察者网综合报道]台北市长柯文哲日前拜会前“立法院长”、国民党“立委”王金平，并传出柯文哲在会中形容蔡英文现在是被“太后”（陈菊）、太子（新潮流）掌控，也再度表明“没选上就回去当医生”。对此，王金平直言“跟他谈的内容不便多说”，但两人谈得很愉快，自己也提醒柯文哲一定要建立信用，让人家能信任。

据“中时电子报”6月25日消息，柯文哲本在3月时要拜会王金平，但因为消息走漏而取消，但有媒体报道，柯文哲仍有心向王金平请教，遂于19日上午拜会王。据传，柯文哲并未向王金平表达要寻求国民党的支持，见面只是“纯聊天”，柯也再度当面赞王是“活字典”。

随后，传出柯文哲在拜会王金平时提到“蔡英文被太子、太后掌控”，引发外界讨论。柯文哲25日受访被问及此事时，连忙打哈哈带过，“这我不要告诉你”，直言谈话内容一转再转，与本意相差太多。

与此同时，王金平指出，这是两人第二次正式面见，柯文哲主要是来请益过去如何处理“立法院”的重大事情。王金平则提点，首先一定要建立信用，像自己能被信任、讲任何话都能实现，要协调各种“法案”或议程才能顺利达成。

王金平进一步说，基于信任感的背景下，处理、协调事务时也要秉持尊重的态度，无论对方代表哪个党、党团，不分大小党、在野及执政都要给予尊重，并包容不一样的声音、主张及理念。

王金平接着说，最后则要采纳参与协调者所有最好的意见，归纳出协商结论，才能让大家信服，背后也不会有怨言，并让大家喜欢配合完成立法程序，我想他主要把这些记录回去，就是彼此间要互相学习的地方，其他没有在谈什么事情。

至于在民进党自提人选后，柯文哲是否处境尴尬？王金平则回“这我不清楚”，反正两人谈得很愉快。

责任编辑：余鹏飞