蔡英文出行把鸡蛋列为危险物被批:害怕干脆别出门

原标题：不怕导弹怕鸡蛋？蔡英文被批：害怕干脆别出门

[观察者网 综合报道]据台湾“联合报”6月27日报道，台湾地区领导人蔡英文29日将出席台湾“三军六校”联合毕业典礼，由于去年蔡英文的车队，在“国防大学”门口被大批陈抗民众包围，让整个车队进退不得，还有人扔鞋子等失控的情况。

此事件之后，台警方维安开始趋严，不但拒马越架越高，台当局“警政署”还想出“移动人墙”战术，由“霹雳小组”组成的“护卫队”跑步跟随蔡英文车队，形成“安全走廊”。

预备警力也改成机动待命，“群众在哪里，警力就在哪里”，使用优势警力阻隔；台中市警方更曾想出奇招，半途就拦截可能陈抗者，再带到距离遥远的“陈抗区”，隔离抗议群众，重点就是：让蔡英文“看不到也听不到”。

但是为尽量避免重演类似情形，这一次台当局整个维安大升级，一度传出附近的“文化国小”被迫停课，惹出非议。更让人啼笑皆非的是，台北市警局今年维安连鸡蛋都列为危险物品。

国民党“立委”江启臣表示，蔡英文出个门竟如此扰民，这么害怕干脆别出门。蔡英文身为台湾地区领导人，担忧的竟然不是瞄准台湾的导弹，而是人民手上的“鸡蛋”，更别说为了蔡英文出门，还差点让邻近“国小”停课，影响学生正常上课权利；按这样的标准，民众过去也曾拿鞋子来丢政治人物，现在是不是也将鞋子列为危险物品？

对于蔡英文维安加强，台北市长柯文哲27日上午受访时则表示，这样充满政治意味的决定，怎么上头都不知道，承诺会负起责任。只是现场维安传出把鸡蛋列为危险物品，会不会太大惊小怪？柯文哲忍不住讽刺说，还有鸭蛋、鹅蛋呢！

另外，柯文哲日前为“两岸一家亲”公开道歉，被质疑向“独派”低头，国民党“立委”王金平也要柯文哲在两岸议题上不要翻来覆去，柯文哲称完全搞不懂。只是被记者问到如此一来还有政治诚信吗，柯文哲立刻表示，自己是全台湾最有诚信的人。

责任编辑：余鹏飞