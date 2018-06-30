赖清德回应台供电问题遭批：没缺电 是剩得不够多

原标题：赖清德“缺电”新说法遭批：干话王施政台湾稳死

[观察者网 综合报道]据台湾“中时电子报”6月29日报道，台当局行政机构负责人赖清德今天（29日）出席“2018年税务节庆祝暨表扬大会”，对于台湾供电问题，赖清德表示，明年没有外界担心的缺电问题，目前所发的电并不是够用，而是剩得不够多。

对此，台湾网红名嘴“宅神”朱学恒反讽“我也没有缺钱的问题，只是花钱到最后剩太少的问题”，台湾网民留言指赖清德“干话王施政，台湾稳死！”

赖清德指出，台湾明年电力的备转容量率可达10%，备用容量率达15%，没有外界担心的缺电情况，目前所发的电并不是够用，而是剩得不够多。并表示：明年开始从北到南，包括林口电厂、大潭电厂、苗栗通霄电厂，高雄的大林电厂，新的机组都会进一步并联发电，所以10%备转、15%备用的供电目标可以达成。

“宅神”朱学恒对赖清德“电并不是够用，而是剩得不够多”说法大表不满，反讽指出“我也没有缺钱的问题，只是花钱到最后剩太少的问题”，另有台湾网民反应则更直接：“文青+干话王施政，台湾稳死！”、“干话王！这个是医生？”、“那些民团不是说台电在藏电？现在被赖清德打脸了”、“明明就缺电，还在硬拗玩—些话术不肯面对事实”。

据观察者网此前报道，台当局行政机构4日宣称，台湾不缺水电，真是如此吗？今年3月台当局行政机构负责人赖清德才说台湾北部不盖电厂会缺电，面对质疑，台行政机构日前又改口说今年夏季台湾不会缺电，国民党台南市长参选人高思博表示，若不缺电，为何要兴建电厂？若真是不缺水，为何实施限水措施？民进党说的话前后矛盾、说法不一，愚弄百姓，习惯性的谎话连篇。

高思博说，这些前后不一、相互矛盾的说词，简直是在愚弄百姓，荒唐至极！民进党上台，搞得天怒人怨，多数台南人选择不再忍受，期待换党换人的声音传遍基层。高思博向台南市民疾呼，不是民进党推谁出来，台南人就得乖乖接受，幸福掌握在自己手里，年底用你宝贵的一票，换回真正的台南价值。

责任编辑：霍宇昂