台媒力挺进台被拒记者:叶青林们是台湾最宝贵资产

原标题：台媒力挺：“叶青林们”是台湾最宝贵的资产

[环球网综合报道]大陆东南卫视主持人叶青林因在2·6台湾花莲地震中报道日本救援队救灾不力，被台当局以“制造假新闻”等各种荒诞理由拒绝入境台湾。

除了两岸网友对台当局如此心胸狭窄的做法不解，台媒也对此表示不满。

4日，台湾“中时电子报”发表题为“叶青林们是台湾最宝贵的资产”的评论文章，力挺叶青林：

叶青林及绝大多数曾长期驻台的记者，都是“知台派”，对台湾有很深的情感与善意，应该是台湾最珍贵的资产，如今台当局为了政治目的，拿驻台记者开刀，把资产变成负债，明智吗？

评论写道：表面上的理由往往不会是真正的理由，真正的理由，要从不经意的言行或长期的行为一窥究竟↓

“大陆记者叶青林申请入台受阻，陆委会在新闻稿中毫不避讳地承认，拒绝叶青林来台采访的理由，是因为‘绝不容许陆媒记者以制造假新闻方式，散播不实言论’，指涉的是先前花莲地震时，叶青林曾报道日本救援队拒绝进入救援现场”。

“真相会说话”。评论指出，叶青林的报道“来自新闻现场，而且还有视频佐证”。即使观察重点和评论角度与民进党当局所期望的不同，“但其内容并未违反新闻伦理和新闻专业要求，自然属于百分之百的采访及言论自由”，但是台当局却以“制造假新闻”“散播不实言论”为由，阻止叶青林再次申请入台。

对此，评论直指，民进党公然曲解，其理由当然只有一个，即“为政治需要”而服务。第一、大陆记者的报道角度，不符合台当局和部分台湾媒体刻意塑造“台日亲善”的基调，在台当局眼中，台日关系是不容许大陆记者说三道四的。第二、此时两岸关系恶劣，找个理由，拒绝大陆记者来台，作为台当局向大陆表达愤怒的出口。从这个角度来看，大陆记者叶青林只是正巧成为台当局抒发“敌中”“仇中”情绪的代罪羔羊而已，所谓“假新闻”“散播不实言论”全都只是说辞罢了。

因此，“在这件事情的处理上，蔡英文政府的思维是愚昧的，手法是拙劣的，歪曲事实故入人罪；动机是不道德的，恶意制造两岸敌意，将得不到理性民众的支持，只会让两岸关系愈来愈紧张”。

对于事后，有岛内少数政客和媒体以此大做文章，评论认为，蔡英文在处理两岸关系上已走上“既离且敌”的不归路，而亲绿媒体的摇旗呐喊，更让两岸关系加速陷于危局。“不是因为无知，而是偏执的意识形态带来愚昧。他们找尽各种理由，只为了一个目的：想告诉民众为何不要与大陆走在一起，两岸为何要尽快分离。叶青林事件是为了这个目的所创造出来的案例，所谓‘假新闻’‘散播不实言论’只是达成其目的之藉口而已”。

对于叶青林的遭遇，新党主席郁慕明4日也在脸书发文声援，对于陆委会给出的“假新闻”一说，郁慕明反问道：是制造假新闻？还是撕开了国王的新衣？只因说出实话，打破媚日民进党编织的谎言，就被拒绝来台。请问民进党，你除了要回到两岸对抗的老路，还要走上独裁的道路吗？

郁慕明痛批，“民进党才第一次全面执政，已经把台湾搞得民不聊生，我希望民众们好好看仔细，民进党的官、民进党的民代，他们拿到权力后如何地嚣张跋扈、目中无人、鱼肉乡民！也希望大家认清楚，你们手上的选票，是对付他们唯一、也是最大的武器！今年2018地方选举，还有2020更大、也是最后的机会，请大家用手上的选票，制裁民进党，赶他们下台，救救自己，救救我们的子孙”！

责任编辑：霍宇昂