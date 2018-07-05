印度外交部批准印航官网“台湾”改“中国台北”

原标题：印度外交部批准印航官网把“台湾”改为“中国台北”

[环球网报道 记者 张骜]印度航空公司最近把官网上飞往台湾的航班目的地名称，由“台湾”（Taiwan）改成了“中国台北”（Chinese Taipei）。据《印度斯坦时报》7月5日报道，印度航空“遵守中国的要求，不把台湾视为独立的国家”，而称为“中国台北”。

4月25日中国民航管理总局向36家执飞中国航班的境外航空公司发出信函，要求它们更改对台湾和港澳的称呼，不得将其列为独立国家。

此前，中国外交部曾就此事表态称，在华经营的外国企业应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情。

截至周三（4日），在印度航空公司网站的下拉预订名单上，台湾被称为“中国台北”。除飞往香港的航班外，印度航空只有一趟直达上海的航班。

印度航空发言人表示，这一举措是在印度外交部的批准下做出的。发言人说：“印度航空接到印度外交部中国注册局在香港的区域经理寄来的信函，批准印度航空在官网使用有关术语为中国香港特别行政区，中国澳门特别行政区和中国台北。”

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