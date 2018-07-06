吴敦义喊话蔡英文:立即兑现10年不缺电不涨价支票

原标题：吴敦义喊话蔡英文：立即兑现10年不缺电不涨价“支票”

[观察者网综合报道]中国国民党主席吴敦义6日下午出席青年活水营第五期开幕式时向蔡英文喊话，要求蔡英文兑现选前提出“10年不缺电、不涨电费”的支票，不然就吞回去，也盼望蔡英文当局能放下清算斗争，大家一起拚经济，因为只有搞好经济，人民才不会受苦。

据香港“中评社”7月6日消息，青年活水营第五期研习活动下午在剑潭活动中心教学大楼举行，约50位青年学子参加，吴敦义受邀出席开幕式，再由周继祥与国民党智库资深顾问、政治大学教授朱新民一起和青年座谈。

吴敦义因为行程繁忙延后半小时抵达，原订下午2点开幕式因此延后，开幕式原订大陆事务部主任周继祥主持，但周下周要随前主席连战赴陆访问，中午人在连战办公室研究相关行程延误，因此周继祥比吴敦义还晚到半小时。

吴敦义结束讲话后，还特别和周继祥另辟房间密谈近一小时，周继祥才和朱新民一起和青年座谈。

吴敦义表示，这个青年活水营研习活动是民间捐资而成立，取名活水营，就是希望吸引有抱负、有远景与实践决心的青年参与。

他表示他有四项愿景，一是希望有一个廉能而有效率的政府；二是希望整个社会是繁荣均富的经济；三是公义和谐的社会，四是和平稳定发展的两岸。

他提到，马英九8年执政，经济成长最快、最多、最高的时期，正好就是2009年9月至2012年2月间他担任“行政院长”任内。

他指出，当一个政府是亲切、勤快、廉能、有效率，不去斗争，不去清算人家，真的埋头苦干拼经济，让两岸能和平稳定发展，自然经济民生都会向上，可是大家可以看过去两年多的状况，多盼望蔡英文当局能放下清算斗争，大家一起拼经济，因为只有搞好经济，人民才不会受苦。

他说，蔡英文还没做“总统”时，曾参加游行活动，游行标语、沿路呼口号就是“用爱发电”，现在大家讲的却是“人民用肺在发电”、“用肝在发电”、“用肾脏在发电”；现在真想告诉蔡英文，选前说“10年不缺电”、“10年不涨电费”的支票，现在要就兑现，要就吞回去。

吴敦义表示，现在推动的新愿景，可能要走很长的路、经过很长的时间才能达到，但如果不跨出这一步，就会停留在现状，所以要用行动提供社会一些服务与说法，让更多人接受与感动，做一些好事，而礼记礼运大同篇的107个字就是做好事的最高目标。

责任编辑：余鹏飞