台当局再降“小三通”门槛 陆客8月可3人组团赴台

原标题：台当局再降“小三通”门槛，陆客8月15日可3人组团赴台

[观察者网综合报道]近年来，台湾方面不断放宽多项大陆游客以“小三通”方式赴台的限制。今天（17日），台当局又有“新令”下达：自8月15日，“小三通”团体最低人数限制由现行5人下调为3人，不设上限。届时大陆民众家庭可以3人为单位组团，通过“小三通”实现台湾游。

以“小三通”赴台的安徽游客们

据台媒消息，台当局“行政院”17日修正发布“试办金门马祖澎湖与大陆地区通航实施办法”。陆委会当天解释道，“修正办法”旨在维护“小三通”运行正常化，增进大陆民众申请“小三通”团体旅游便利，并强化“小三通”进入许可的安全管理。

新办将于8月15日实施，包括以下5点变动：

1、大陆可征求在台注册的船舶进行运送，并酌予补贴其营运亏损。

2、金门渔船不再受“航行限制”，可航行至大陆。

3、“小三通”团体旅游最低人数限制由现行5人下调至3人。

4、“办法”不允许对申请前往金门、马祖、澎湖地区的陆客，进行撤销、废除许可的情况。

5、“办法”删除“小三通”强制出境条文，回归使用《两岸人民关系条例》（《台湾地区与大陆地区人民关系条例》的简称）第18条规定。

《台湾地区与大陆地区人民关系条例》第十八条

这是自去年底以来，台湾方面第三次降低“小三通”的门槛。最近一次是在今年5月2日，台湾当局宣布将放宽陆客以“小三通”为由，赴“金马”、澎湖地区参加体育赛事的申请。

再早前就是2017年的12月20日，台湾移民事务部门宣布，大陆居民以“小三通”方式到台湾旅游，个人游可以免去个人签注（G签）。同时，对“艺文交流”的审查从5个工作日缩短为3个工作日，原本需额外申请手续的“一般宗教行程”归到了更为便捷的“旅游类”。

经两次调整后，“小三通”的人气渐涨也是立竿见影。

统计结果显示，今年前5个月“小三通”出入境达727410人次，较去年同期的705412人次上涨3.12%。调整后的台湾旅客活动更为“频繁”：台湾旅客415239人次，占57.08%；大陆旅客295414人次，占40.61%；外籍旅客16751人次，占2.3%。

从另一个角度出发，对比2017年年底前“小三通”的运营情况，也可看出这几次调整的作用：2017年1月至8月，两岸“小三通”累计人次总体相比去年同期衰退5.5%。除了2月和3月，其余月份的“小三通”人数较去年同期均为负增长。

图自台媒

“小三通”自2001年开放以来，主要是福建沿海地区及金门、马祖之间的海上通航（即“三通”）。不过自2008年末两岸正式启动空运直航，“小三通”客源遭严重分流。根据中国民航局《2016年民航行业发展统计公报》，截至2016年底，大陆有48个城市可直接通航台湾地区。并且，随着票价趋于合理，多数游客已改走直航。因此“小三通”也面临边缘化危机。

“小三通”示意图

今年春节假期前，台当局曾以“安全”为由拒绝核准东航、厦航共计176班春节加班机，让台胞改走“小三通”，引来后者连连抗议。分析人士认为，这也侧面体现出“小三通”在助力两岸通勤的方面略显无力。

因春运受阻而该走“小三通”的民众 图自台媒

“小三通”客源不足导致的结果之一是台方航商生意惨淡。特别是金门泉州航线和马祖马尾港航线，由于客流量小而长期面临严重亏损。2017年初，金门至泉州航线的台湾船商退出经营，改由大陆航商接手，台媒数据显示今年该航线大陆方面的航船次数首次超过了台方。

然而一时的补助只能解决燃眉之急，治标不治本。

新华网曾指出，自民进党当局上台以来，两岸关系的紧张僵化导致大陆游客赴台观光人数锐减，给台湾旅游业造成重创。而“小三通”的客源正是以大陆游客为主。台当局若不希望“小三通”这一具有重要意义的果实凋零，除了表面上推出促进措施之外，更应当从根源上为改善两岸关系作出努力。

本月3日，“行政院长”赖清德在岛内参加活动，为台湾观光产业加油助威时，向大陆“游客”喊话，欢迎他们赴台旅游，强调“中国大陆”，而非此前他惯用的“中国”，一改此前“台独工作者”的口径，被一众媒体学者批评为“投机分子”。

赖清德脸书页面截图

台湾中国文化大学教授邱毅对此这般评论：“投机台独分子”是善变的一群人，“一旦解放军兵临城下，他们会率先投降”，因此赖清德的变脸不足为奇。值得注意的是，对赖清德的新言论，岛内“独派”媒体和政治人物都没有出面斥责，这表明“独派”现在境况之窘迫。

责任编辑：余鹏飞