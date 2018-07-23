陈水扁言论又逼网友笑喷 这次搬出了蒋介石和奥运

原标题：陈水扁言论又逼网友笑喷：蒋介石用台湾名义参加奥运怎么没人批“台独”？
[环球网综合报道]陈水扁又借他死去的爱犬“勇哥”发言了。据台湾省媒体报道，昨天他在脸书账号“陈水扁新勇哥物语”上发言，质疑蒋介石时期台湾并未以“中华台北”名义参加奥运，当时为什么没人指责他是“台独”。此质疑在台湾网络上迅速变成段子，网友说，“笑死”。
据台湾“中时电子报”7月23日报道，台湾年底即将举行“九合一”选举，而配合选举出现的“公投”数量也增多。其中“台湾正名参与2020东京奥运”运动宣称，台湾地区的代表队在2020年东京奥运会期间要由“中华台北队”改为“台湾队”出席。
且不说这想法多不靠谱。正在保外就医的陈水扁22日在发言中对此事表示了支持。他在文中说，蒋介石时代，台湾地区曾参与1960罗马奥运、1964东京奥运年和1968墨西哥奥运，当年被介绍出场时都是“Taiwan”（台湾）名称。
他宣称，当时既没有人批评蒋介石在搞“台独”，也没有人批评蒋介石在“改国号”，他进而质疑，为何搞“东京奥运台湾正名公投”等于搞“台独”。
陈水扁质还向蔡英文施压，称未能全力支持此次“公投”联署，“更是一大缺憾”。 台湾《中国时报》说，陈水扁此番言论在网上又遭到嘲讽。
在台湾论坛“批踢踢实业坊”，有网友表示陈水扁“讲得蒋公很爱用台湾名称参赛喔，那是被逼得，不然1972干嘛又改回ROC，继续大中国脑，难道阿扁也认同三民主义统一中国吗？”
台北中正纪念堂蒋介石铜像曾被泼漆（图片来源：Facebook“FETN 蛮番岛屿社”）
更有网友讥讽“台独”分子此前到中正纪念堂向蒋介石铜像泼漆：
“喔喔，原来蒋介石是台独急先锋，泼漆的请道歉”
“泼漆猪队友”
“台独运动的先锋蒋介石”
“笑喷。。。老蒋作的到你们作不到还敢泼漆”
“台独狗竟然泼台独老学长，又要精神错乱了”
“结果台独先驱还被泼漆”
“笑死，民进党做不到的蒋介石做到了。”
据台湾省媒体报道，此次“台湾正名参加2020东京奥运公投”由“台独”团体“台湾希望基金会”推动，联署8月底截止，门槛为28个联署，但迄今只拿到10万份。
“中时电子报”报道称，此次进度不如预期，即使通过，民进党也难以落实。
另外，国民党“立委”林为洲也曾向美媒表示，国际奥会通过此事的可能性很低，这项“正名公投”也将无效。
“因为即使通过了，奥委会规定中华台北就是我们的名字，奥委会不同意，你通过这个，反而不能参加奥委会所有的比赛。”
他还表示，某些政党想要透过“公投”宣扬理念，结果只是把“公投”工具化，这是非常可惜的事情。
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