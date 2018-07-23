维基解密曝台政坛秘辛 蔡英文欲与陈水扁保持距离

原标题：“维基解密”曝光的台湾政坛秘辛

台湾时周文化出版的《维基解密。台湾》一书，翻译了台湾政坛台面上下的政治人物与美国在台协会（AIT）人员会面时的私密谈话，揭露了台湾政坛秘辛，包括蓝绿阵营政治人物的种种矛盾和与美方的私下运作。

美国在台协会（AIT）原台北办事处处长杨苏棣（左）与美国在台协会原发言人何志 资料照

《维基解密。台湾》中说，马英九在国民党内的快速崛起，让党内大佬连战、王金平皆心怀怨怼，王金平更向当时的美国在台协会（AIT）处长杨苏棣批评马英九“拙劣无能”，“维基解密”也揭发朱立伦长期向美方透露国民党内不合秘辛，朱立伦当时驳斥“不是事实、没有依据。”

《维基解密。台湾》中说，AIT在马英九当选台湾地区领导人后不久，就曾制作一份“马英九这个人”的机密电报，详述马的人格特质。AIT评论马英九虽然形象清新正直，但缺乏基层政治经验，总是偏爱采用和自己有相同背景调性的人，与连战、王金平等党内领袖打交道也有障碍。

解密透露了马、王、连之间的心结，尤其是连战当时对提名马英九选领导人不情愿；反倒是李登辉在马刚当选时，还向杨苏棣表示有所期待，称赞马自我控制和坚决、诚实和干净，比陈水扁好，会是好的领导人；但马上任5个月后李又改变了他的态度，批评马不了解百姓，前后不一贯，杨苏棣认为主因是马的两岸政策否认了李的“两国论”及马的疲弱领导能力所致。

李登辉也曾怀疑过蔡英文的能力。根据解密内容，李登辉在“倒扁红衫军”时期，曾向杨苏棣批评陈水扁和民进党“不知反省”，还批扁拿“入联公投”来政治操作，比起蔡英文，李更属意马英九。李登辉当时称赞马英九清廉诚实，反而质疑蔡英文“太接近陈水扁、邱义仁、新潮流”。

至于扁蔡之间的微妙关系，解密内容指，蔡英文在扁被羁押时曾向AIT表达了有意让自己跟民进党与扁保持距离，但是在2009年6月时，蔡又告诉AIT正在推动“救扁计划”，以安抚民进党内要求她替扁多做点事的人，不过时至今日，尽管扁不断踩红线喊话，蔡英文对于特赦与否仍是小心谨慎。

责任编辑：余鹏飞