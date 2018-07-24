环球时报:“台独”是绑在历史灭鼠大夹子上的奶酪

原标题：社评：“台独”是绑在历史灭鼠大夹子上的奶酪

美国国务院发言人23日在回复台湾媒体询问时表示，美国信守一中政策、美中三个联合公报以及在台湾关系法下的责任，他强调在台湾关系法下建立的美台长久关系是美国的独特资产，倍增了美国的区域影响力，他表示，美国政府决心全面落实台湾关系法，支持台湾发展创新与不对称战力，以遏阻胁迫或恐吓。

那位发言人表示，美将向台提供必要数量的国防军备与服务，并鼓励台湾将国防预算增加到与其所面临的安全挑战相称的水平。

台“外交部长”吴钊燮近日在接受CNN专访时，指责大陆“恫吓台湾人民”，并称若无美国持续军事支持，台湾易受到北京的武力占领。美国务院发言人的表态针对了吴的这一发言。

美台的互动在增加，美新年度国防授权法案又在制定中，其中对美国支持台湾增加防卫能力、扩大美台联合训练等提出新的建议。

从特朗普胜选之初，就显示了把台湾当牌打胁迫北京在其他方向让步的强烈意愿。在过去的一段时间里华盛顿通过了台湾旅行法等，为真的把台湾这张牌打起来做了铺垫。

我们相信，白宫不会真的糊涂到以为他们可以在台湾方向“干点大事”。台湾是中国标志性的核心利益，解放军的实力近年来飞速壮大，极大改变了台海地区的力量格局，美国在这一地区的绝对军事优势被严重动摇。美若要彻底打破一中政策，是要以巨大代价开道的，我们不相信特朗普政府有这样的决心。

如果升级台海地区的日常博弈，大陆以经济、军事实力的增长为依托，手段决不比美国少。如果双方摊牌，大陆的意志与决心必将高于美国。因此美方可以在台海地区开拓的博弈空间是有限的，如果华盛顿投入力量促使形成中美台海对抗，它将深陷其中，胜利遥遥无期。

美国对台发错误信号，鼓动蔡英文当局走大陆不可接受的激进道路，可以给大陆找麻烦于一时。但台湾根本做不了在战略上牵制大陆的独立力量，最后还得是美方直接出手，面临与中国对抗的巨大风险。

台湾方面则需看清，华盛顿很难下与北京在台海战略对撞的决心，而且它今后那样做的几率很小。如果台湾踩《反分裂国家法》的红线，它在很大程度上将独自面对大陆的惩罚，美国届时很可能只给它一些“道义支持”和需要花钱买的军事装备。

蔡英文当局极力贴近美国，把美国的支持当成吓阻大陆的首要筹码。但它这样做不能突破台海现有的战略平衡，不能走到挑战大陆台海战略底线的那一步，否则台湾现有割据政权就死到临头了，谁都救不了它。

所以说，即使对蔡英文当局来说，也不是美台关系越近越好。美台的走近必须控制在大陆可以忍受的范围内，美台的动作加上大陆的反制能够不至于让台海局势崩溃。美台大鸣大放搞联合军演，美国军舰随意停靠台湾港口，美台高官肆意互访，美国军人可以像在韩国街头那样在台湾转悠，台湾方面连想都不要想，因为那真的都是台湾割据彻底结束的前奏。

台湾是个过日子的好地方，它的经济社会发展水平在东亚属于不错的。希望台当局珍惜台海和平，不要像强迫症一样不断朝着“台独”方向测试《反分裂国家法》的威严。“台独”可能是他们很惦记的一块奶酪，但它是历史灭鼠大夹子上的一块诱饵。劝他们，别去叼它。

责任编辑：霍宇昂