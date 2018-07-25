原标题：东亚青运泡汤 台官员：两岸若和平就不会这样

[观察者网综合报道]东亚奥林匹克委员会（EAOC）召开临时理事会，决议取消台中市2019年东亚青年运动会的主办权。对此，台南市田径委员会主委、国民党台南市议员洪玉凤24日表示，强烈质疑蔡英文当局为何要刻意制造让别人打压的机会？她相信两岸之间若能和平相处，不会有这些事。

据香港“中评社”7月25日消息，东亚奥林匹克委员会（EAOC）24日召开临时理事会，动用举手表决，决议取消台中市“2019年东亚青年运动会”的主办权。这项国际运动赛事是胡志强在台中市长任内于2014年取得主办权，迄今已花了三年时间准备。

洪玉凤对此表示，台湾在国际的体育空间已经很窄了，执政的民进党要支持、推动公投正名参加东京奥运，国际能接受吗？选手们长年辛辛苦苦的训练，却可能因此封杀掉参赛的机会。

她说，台中市2019年东亚青年运动会的主办权被取消，是一个严重警讯，奥会模式的“中华台北”名称已经用了很久，也没有出什么问题，这也是目前大家都可以接受的名称，运动员可以安心参赛、台湾的体育可以和国际运动赛事接轨，选手们有机会在国际舞台上力求表现。

她表示，台湾有许多优秀的运动选手，如羽球、网球、高尔夫球等在国际体坛表现杰出，并没有碰到名称的问题阻拟，但现在却可能失去舞台，原因并不是自己不努力，而是政治因素导致参赛机会被封杀，这个结果是在为台湾好呢？

洪玉凤表示，因为蔡英文当局不够重视体育，台湾运动员一直处于没有出路的困境，但各个单项运动委员会仍在地方做扎根工作，尽力筹措资源培育选手，大家应设身处地的站在选手的立场看，如果因为政治力介入，只求“正名”、却让台湾优秀杰出运动员丧失国际舞台表现的机会，她真要为埋首辛苦训练的选手们感到可惜。

针对东亚奥协决定取消2019年在台湾地区举行的东亚青年运动会一事，国台办发言人安峰山今天上午表示，东亚奥协决定取消2019年东亚青年运动会，原因在于台湾一些政治势力和“台独”分子，在民进党当局的纵容下推动所谓“东京奥运正名公投”，公然挑战“奥运模式”，使得这次运动会面临极大的政治风险和政治干扰。我们历来反对以政治干预体育，对所谓“正名公投”的挑衅，多次表达了坚决反对的立场。国际奥委会也高度关注，并致函中华台北奥委会表明态度。“奥运模式”必须坚持和维护，这是国际体育界的共识。取消台中2019年东亚青年运动会，是东亚奥协作出的正确决定。

台中市对这次运动会的承办权得而复失，原因是十分清楚的。根源在于民进党当局为了一己政治私利罔顾台湾运动员、体育界以及广大台湾同胞的利益，不顾我们的一再提醒，执意纵容放任所谓“正名公投”对“奥运模式”发起挑衅。对东亚奥协决定取消台中市东亚青年运动会，民进党当局和推动所谓“公投”的“台独”势力难逃其咎。混淆视听、转移视线是无济于事的，他们要对自己的言行承担全部责任。

我们愿在此奉劝民进党当局，回到以“九二共识”为基础的两岸关系和平发展道路上来，不要再为了政治私利而伤害、牺牲台湾老百姓的利益，不要继续跳动两岸同胞敌意、升高两岸对抗，不要挟洋自重、心存幻想、执迷不悟。

责任编辑：余鹏飞