美国防授权法案删参加台军演内容 对台表述模糊化

原标题：美国防授权法案删除参加台军演内容 我外交部此前表示反对

[观察者网 综合报道]据台媒7月26日报道，美国国会公布2019年度“国防授权法案”协商版本全文，“国会意见”最终是支持对台军售、提升台湾防御能力等，但将原本参议院版本所提的“美军应参加适当的台湾军演”，以及众院版美国防部长应派高阶军事官员到台湾交流等主张，被删除或模糊化修改。

报道称，美国国会24日公布的最终版会议报告全文，尚待参众两院分别投票通过此一致版本后，再送交总统特朗普签署生效成为法律。

参议院版的意见原称，“美国国防部长应推动加强与台湾安全交流的政策，包括美国参加适当的台湾军演，如年度汉光演习；台湾参加适当的美国军演”。最终版本则改为“美国国防部长应推动加强与台湾安全交流的政策，包括与台湾进行实战训练与军事演习的机会”。

此外，众议院版本原主张，“美国国防部长应派高阶军事官员到台湾进行交流，且在法案生效后六十天内，国防部长应与国务卿协商后，向国会相关委员会报告高级防务交流的相关计划”。最终采用了参议院版本描述，表示“基于‘台湾旅行法’，美国防部长应推动美台高级‘国防官员’及一般官员交流”。

两院一致“国会意见”版本保留的对台表述为，包括美国应全面评估台湾军力并提出建议，以提升台湾“自卫能力”；美国国防部长应考虑派遣美军医疗船赴台，作为“太平洋伙伴关系”任务的一部分，以改善灾难应急计划与准备工作。“国会意见”称，美国应大力支持台湾用过“外国军售”、直接商售与工业合作获得“防御性武器”；美方也应该确保及时审查与回应台湾的“防务军备与服务要求”，改善“对台军售”的可预测性。

外交部发言人耿爽25日在回复有关美国“国防授权法”涉台问题时称，中方对上述议案有关涉华条款表示强烈不满和坚决反对，并已就此多次向美方提出严正交涉。相关内容如获通过成法，将严重损害中美互信，损害两国在相关领域的交流合作及台海和平稳定。我们敦促美方摒弃冷战思维和零和博弈过时观念，立即删除有关消极内容，维护而不是干扰两国关系稳定发展。

责任编辑：余鹏飞