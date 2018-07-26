原标题：台退役将领怒骂“外交部长”：跟美国示弱乞讨

据台媒7月26日报道，对于台“外交部长”吴钊燮23日接受美国媒体CNN独家专访，提及“若没美国持续军事支持，台湾易被大陆武力占领”言论，台陆军退役少将、中国国民党黄国园党部主委于北辰表示，“国防部”应该向“外交部”提出抗议，吴钊燮说法对台军极大侮辱。吴钊燮必须对台军道歉，台军长年累月的牺牲，流血流汗，都毁在吴钊燮一张嘴上。

于北辰 图片来自中评社

根据香港中评社报道，于北辰对于吴钊燮接受美CNN专访，看完非常气愤，他认为，吴钊燮的说法，讲白一点就是向美国乞讨，“如果美军不协防台湾，大陆就会武统台湾”，这种说法是对我们“国防备战”的鄙视。

于北辰认为，身为“外交部长”，对台湾的发展应该充满自信，结果在美国人的面前，示弱乞讨，盼望美国派兵协防台湾，做出一些承诺，才有安全，这就是对自己的军队是不信任。

于北辰称，“国防部长”过去不论冯世宽或是现任的严德发，都信心满满告诉民众，对于保护台湾有绝对自信，“只要台军在，大陆休想越雷池一步”。结果吴钊燮，不知是招潮蟹还是寄居蟹？把自己的自信寄居在美军，只能说“丧权辱国”，这是极大的侮辱。

于北辰感叹，他从军以来，从来没有看过一个“外交部长”说这种话，竟然说我们的“国防”无法捍卫自己的安全，对我们台军没有一点点信任，这对流血流汗的台军，是情何以堪。

有关“军事同盟”的议题，于北辰认为问题更大。因为美国人每次来台湾，对“汉光演习“的评估都讲一句话，“我要知道你们捍卫的决心“，结果吴钊燮的话等于说美国不来帮我，我就保卫不下去，这样更糟糕。

于北辰表示，美军还在“协防台湾”时期，都没有站出来，战争由你们来打，美国只做技术指导与武器销售。 不管是奥巴马或者特朗普都一样，美军不会投入台湾战场，“台湾安全还是要自己捍卫！”

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