台官员苦求美支持 称大陆可一夜之间“武统”台湾

原标题：台官员苦求美国支持 称大陆可一夜之间“武统”台湾

图为台外事部门负责人吴钊燮。（来源：中时电子报）

海外网7月23日电 台当局又向美媒“告洋状”了。据台媒报道，台外事部门负责人吴钊燮近日接受美媒专访时声称，若台当局缺乏美国的军事支持，台湾将难以抵挡中国大陆的“武力攻占”。

据台湾《中时电子报》报道，吴钊燮在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时声称，台当局“感受到近年与美国关系越来越巩固”，并称美国持续在外事及军事上“支持台湾”。他鼓吹道，“（若）台湾无法获得美国支持，大陆会视此为台湾弱点，就会进一步思考下一步剧本，即他们有能力‘攻占’台湾。”他还强调，台当局试着与美国在安全上合作，以“避免大陆可一夜之间攻取台湾。”

对于所谓台湾可能成为中国大陆与美国之间的“筹码”，吴钊燮声称，在特朗普政府下，台当局很高兴“台美关系”发展紧密，并称白宫告诉台当局他们相信“台湾是无法被交易的”。

此外，主持人问到，蔡英文是否会带领台湾走向“独立”？吴钊燮回应称，蔡英文“致力于与对岸维持现状”。对外关系方面，他则声称台当局“并没有准备零‘友邦’”。

此前据台湾《中国时报》报道，依据台军最新修订的“台海防卫作战计划”，一旦两岸“兵戎相见”，台澎金马防卫作战要全靠台军，“美军不提供一兵一卒”。另据《联合报》报道，蔡英文今日（23日）在台东对此回应称，“不同情境下的冲突，相关各方如何反应，不会就是必然的情况，维持区域和平稳定，是大家共同的责任。”她还声称，她会“尽最大力量防卫台湾，有效吓阻对方任何军事的企图心与行动。”

对于“美方不会为台而战”议题，台防务部门23日则回应称，坚信“自助而后人助”，叫嚣“防务安全必须掌握在自己的手中”，并称台军“坚定自我防卫决心及力量，戮力建军备战”，扬言“使‘敌’忌惮高昂的战争成本，不敢轻启战端，产生吓阻效果，有效发挥总体战力，迫使‘敌’任务失败。”

美国近日在所谓“台美军事交流”上小动作不断，频打“台湾牌”。继美国参议院通过新版“国防授权法案”、建议“美军适当参加台湾军演”之后，台媒23日还报道称，台军方高层透露，美国国民警卫队拟9月份正式邀请台军成为美国国民警卫队年会会员。

对此，国防部发言人吴谦6月28日严正回应：台湾是中国的一部分，我们坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系，这一立场是清晰明确的。需要强调的是，挟洋自重没有出路，以台制华注定徒劳。我们要求美方慎重处理涉台问题，不要“搬起石头砸了自己的脚”。

责任编辑：余鹏飞