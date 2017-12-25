八大民主党派中央领导人全部选出 他们都是谁？

来源：长安街知事微信公众号

原标题：党派中央领导人全部选出

随着万鄂湘连任新一届民革中央主席，八大民主党派中央本轮换届工作全部完成。

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。

万鄂湘生于1956年5月，湖北公安人，法学博士学位，教授。2000年，他被任命为最高人民法院副院长、审判委员会委员。当时，年仅44岁的他是共和国历史上最年轻的大法官。

他所创办的法律援助机构“武汉大学社会弱者权利保护中心”，多年来为全国数万人提供免费法律援助，受到国内外新闻机构和政府部门的高度赞扬。

民革中央主席万鄂湘

从1990年加入民革至今，谈及27年的民革经历，万鄂湘坦言：“对民革组织的感情愈加深厚，对民革优良传统的体会也愈加深刻。”

五年前第一次当选民革中央主席时，万鄂湘指出，加强参政能力建设、不断提高参政能力和水平，仍然是民革自身建设的一项重要课题。

谈及未来工作，万鄂湘强调，民革将聚焦建设现代化经济体系、深化依法治国实践、实施乡村振兴战略、提高保障和改善民生水平、加强和创新社会治理、建设美丽中国、推动两岸关系和平发展等具体任务，找准履职尽责的切入点和突破口，提出真知灼见。

中国科学院副院长，中国科学院大学校长丁仲礼院士当选新一届民盟中央主席。

丁仲礼是著名地质学家，由于在地质与环境研究方面的突出贡献，48岁即当选中科院院士。

民盟中央主席丁仲礼

他总将自己的研究经历叙述得很平淡：“很简单、很平常。像我们这样的普通人，在20年的时间里做出一项能够经得起历史考验的科研成果，就没有白过。”

主要由从事文化教育以及科学技术工作的高中级知识分子组成的民盟，诞生于1941年的抗战烽火之中。接过民盟历史的接力棒，丁仲礼感到使命光荣，同时责任重大。

回顾往昔，丁仲礼特别提到他非常尊敬和爱戴的民盟中央原主席费孝通，费老提出的“出主意、想办法，做好事、做实事”方针，引领民盟人走出了一条发挥民盟智力优势，参与国家和区域经济、社会发展建设的新路子。

展望未来，丁仲礼内心蓝图已然绘就，要带领全盟各级组织和广大盟员不忘合作初心，继续携手前进，切实履行参政党职能，在参政议政、民主监督、社会服务方面持续发力，继续“奔走国是，关注民生”。

新任民建中央主席郝明金，1956年12月出生，山东嘉祥人。1996年，时任山东大学法学院副院长的他进入政坛，成为山东省高级人民法院副院长，期间，他先后分管行政审判、国家赔偿、民商事审判工作，较早提出了“商事审判”的工作思路，民、商事审判分设，后在全国法院实行。

民建中央主席郝明金

2007年郝明金上调中央，出任监察部副部长，参与调查处理了50多起特别重大生产安全事故，查处了多起严重违纪违法案件，参加了多部国家重要法律的研究制定工作，是一位资深的纪检监察干部。

多年从事法律工作的郝明金思维活跃、逻辑清晰，谈及未来工作的开展，他提出，在顺利完成新老领导班子交接后，要遵循“稳中求进”工作法，当务之急是明确当前全会工作的主要矛盾是什么，抓什么、怎么抓。

民建是主要由经济界人士组成的致力于建设中国特色社会主义事业的参政党，同中国共产党有着长期合作的光荣历史，具有爱国革命的优良传统。

郝明金表示，今后，民建要继续坚持和更好发挥密切联系经济界这一特色和优势，就贯彻新发展理念、建设现代化经济体系、供给侧结构性改革、创新驱动发展战略、乡村振兴战略、脱贫攻坚等方面多下功夫，做足做好年度重点“大调研”，使特色更鲜明，优势更突出。

新任民进中央主席蔡达峰表示，“当下感受最强烈的是‘紧迫’。担任这个重要的职务，对一位新手来说极具挑战性”。

“60后”的蔡达峰是建筑学专家，曾先后担任复旦大学副校长和同济大学副校长。作为有着22年会龄的民进会员，蔡达峰积极参与党派履职活动，尤其是2007年他当选民进中央副主席、民进上海市委会主委以后，每年要参加近百场次的党派履职活动，包括议政建言、调研、监督等，形成了众多的建言作品。

民进中央主席蔡达峰

民进是以从事教育、文化、出版工作的高中级知识分子为主的参政党，每年全国两会，蔡达峰关注的议题也大多在教育领域。

他历年来的提案，议题包括高考改革、大学自主选拔、教师评价体系改革、公民素质教育等，对高校如何办学有着长期的思考和建言。

近10年来，仅蔡达峰自己执笔撰写的履职文稿，至少有200余件，约40万字。

谈及未来5年工作，蔡达峰表示，要把自身建设和履行职能、服务社会紧密结合，在参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商活动中，围绕中心，服务大局，集中力量和智慧，积极建言献策，投身于伟大事业中体现新作为。

农工党和致公党在八大民主党派中率先完成换届，农工党中央主席陈竺、致公党中央主席万钢也均获得连任。

农工党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子组成的参政党。而陈竺本人的经历正与医药卫生密不可分。

在进入政界以前，陈竺是位学者，一直从事医学临床和科研工作，在血液学及分子生物学领域获得过重要突破。

2007年6月，陈竺出任卫生部部长，成为政府部长中为数不多的非中共人士。2013年，他当选为十二届全国人大常委会副委员长。

农工党中央主席陈竺

五年前首次当选农工党主席时，陈竺诚挚表达了自己的梦想：要让每一个中国人病有所医、病有所防，人人都能健康生活。

此后，他经常带队调研，始终聚焦“医”和“药”的话题。

就在农工党第十六次全国代表大会召开前，11月12日，陈竺率农工党中央“生物医药产业发展”调研组赴江苏苏州开展专题调研。

时至今日，陈竺说自己从未忘记初心，深感重任在肩。

65岁的科技部部长万钢，连续第三次当选为致公党中央主席。

致公党中央主席万钢

与5年前的那次连任相比，万钢有着不一样的心情，既感到十分荣幸，又感到责任更重。

有着92年历史的中国致公党，是中国最早成立的民主党派，主要由归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士组成。

万钢本人即是留学归国人士中的代表，他在媒体见面会上分享了自己的成长经历：曾做过农民，读过大学，当过大学老师；在德国获得博士学位，还在德国奥迪汽车公司做到技术经理；回国后担任过汽车学院教授、院长，后来被推选为母校同济大学校长，2007年被任命为科技部部长并担任致公党中央主席。

“虽然致公党党员数量不算多，但声音不能小、作用不能小。”万钢说，近年来归国留学人员增多，海外侨界高度关注中国的经济社会进步和创新发展，他们可以从不同角度为国家贡献智慧和力量。

12月7日，九三学社第十一次全国代表大会在京闭幕，武维华院士当选为新一届九三学社中央主席。

九三学社中央主席武维华

在记者会上，武维华围绕着“科技强国”的相关主题讲了很多故事，其中谈到他1994年回国时，借住在单位筒子楼20平米的房子里，个人打着借条向同事借2万元买了设备，就开始了他的科研工作。

武维华1956年出生于山西，长期致力于植物学研究，是教育部首批“长江学者奖励计划”特聘教授，就在上个月，他还获得了第十届谈家桢生命科学奖的成就奖。

“科学家还是要拼的，靠‘朝九晚五’是不行的，要到科学事业中找到成就感。”武维华建议，每个科学家一辈子要咬住一两个问题，持久地做下去。忙于评奖、评身份，并不能真正解决国家面临的科技难题。

对于今后的发展，武维华考虑得更多的是创新。在他看来，九三学社具有科技界智力密集、人才荟萃的突出特点，要以时不我待的紧迫感、勇于担当的责任感、不负重托的使命感，奋力开创新局面。

“‘血脉相连’这句话，我们体会最深。”新一届台盟中央主席苏辉说，祖国和平统一，不仅是中华民族伟大复兴中国梦必不可少的组成部分，也是两岸千万家庭和个人日思夜盼的团圆梦。

苏辉是台湾台南人，1956年出生于吉林长春，她曾长期在政府经济部门工作，担任过北京市统计局局长。2012年，苏辉作为专职副主席进入台盟中央工作，从政府部门到党派中央，跨度很大，苏辉坦言自己不敢有丝毫懈怠，始终用心、用情、用智地工作学习。

台盟中央主席苏辉

1947年成立的台湾民主自治同盟，主要由生活在祖国大陆的台湾省人士组成。70年来，台盟积极投身中国革命、建设、改革伟大事业，为国家富强、民族复兴、人民幸福，为促进祖国和平统一作出了重要贡献。

巧合的是，苏辉的父亲蔡啸曾于1979年当选台盟第二任主席。

“我是台南人，我的亲人也在台湾。我们都是台湾的女儿，但是我们也是中国人啊。”今年10月，苏辉作为十九大台籍党代表接受媒体采访，她希望岛内的乡亲、年轻人，抓住大陆发展的机遇，共同享受大陆发展的成果。

对于推进两岸民间交流合作，苏辉表示，要集中力量打造具有台盟特色的主题体验式交流活动，深入做好与台湾工商界、医师界、文化界等重点领域和重点台胞团组的联络交往，厚植两岸心灵契合的民意基础。

集众智才能成伟业，聚合力方可谱新篇。各民主党派新一届领导人将如何带领各自政党建有用之言、献务实之策，值得期待。

责任编辑：桂强