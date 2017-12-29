2017“双开”通报盘点：这些人的落马姿势很特别

原标题：2017“双开”通报大盘点：这些人的落马姿势很特别

2017年所剩无几，据公开报道，截至12月22日，落马省部级以上高官39名，其中包括副国级官员1名。在2018年悄然而至的时刻，让我们盘点一下今年那些令人印象深刻的党纪处分通报吧。

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孙政才：级别最高 通告措辞最严

孙政才，无疑是2017年级别最高的老虎，落马前为中央政治局委员、重庆市委书记，同时，他的审查报告中的措辞也是空前严厉。

报告中写道“经查，孙政才动摇理想信念，背弃党的宗旨，丧失政治立场，严重违反党的政治纪律和政治规矩；严重违反中央八项规定和群众纪律，讲排场、搞特权；严重违反组织纪律，选人用人唯亲唯利，泄露组织秘密；严重违反廉洁纪律，利用职权和影响为他人谋取利益，本人或伙同特定关系人收受巨额财物，为亲属经营活动谋取巨额利益，收受贵重礼品；严重违反工作纪律，官僚主义严重，庸懒无为；严重违反生活纪律，腐化堕落，搞权色交易。其中，孙政才利用职权为他人谋取利益并收受财物问题涉嫌犯罪。审查中还发现孙政才其他涉嫌犯罪线索。孙政才的行为完全背离了党性原则，严重违背了党中央对高级干部提出的政治要求，辜负了党中央的信任和人民的期待，给党和国家事业造成巨大损害，社会影响极其恶劣。”

在这份通告中，“背弃”“丧失”“完全背离”等措辞，即便是在周永康和薄熙来的审查报告中都不曾出现。另外，报告中还指出孙政才“慵懒无为”、“腐化堕落”，存在“泄露组织机密”、“选人用人唯亲唯利”以及“搞权色交易”等违反党纪国法的犯罪事实。

还有不少落马高官的双开通报有很多首次出现的说法，小编在这里举几个例子：

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黄兴国：破坏党的集中统一

黄兴国，落马前为天津市委代理书记、市长。虽然黄兴国穷尽各种手段想尽快拿掉“代理”二字，最终也没有实现。

今年1月中纪委通报，天津市原代理书记、市长黄兴国严重违纪被“双开”。通报称，“经查，黄兴国严重违反政治纪律和政治规矩，妄议中央大政方针，破坏党的集中统一，阳奉阴违，搞迷信活动，打探涉及本人的问题线索，对抗组织审查；”这是中纪委通告黄兴国违纪违法行为的第一个分句，其中“破坏党的集中统一，阳奉阴违”在此之前从来没有出现过。

北京航空航天大学任建民教授接受人民网记者采访时表示，虽然在新修订的《中国共产党纪律处分条例》中“破坏党的集中统一”与“禁止妄议中央大政方针”为并列条款，但二者性质不同，黄兴国运用职位权力违纪，其行为带有组织性，违反政治纪律的性质和危害更严重。

国家行政学院公共行政教研室主任竹立家亦表示，妄议中央还停留在口头议论阶段，黄兴国执行权力行为过程中不按中央统一部署行动，不按中纪委的纪律规定行动，其对政治纪律的破坏已体现在实际行动层面。

同样存在阳奉阴违问题的还有广东省委原常委、珠海市委原书记李嘉，他“严重违反政治纪律和政治规矩，阳奉阴违、结党营私、拉帮结派，进行非组织活动。”

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陈树隆：三观“严重扭曲”

中纪委网站5月2日消息称，日前，经中共中央批准，中共中央纪委对安徽省原副省长陈树隆严重违纪问题进行了立案审查。

对于落马官员的问题概述，通常是通报第二段，对于陈树隆，向来惜字如金的中纪委使用了324个字，比苏荣、令计划、周本顺都多。

这一次的通报中有不少首次出现的措辞，例如“既想当大官、又想发大财”，“将商品交换原则带入党内政治生活”等，还出现了一些比较口语化的表述。而且，“世界观、人生观、价值观”这样的三观表述也进入了通报之中。

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虞海燕：“三个毫无”集于一身

今年6月，甘肃省原省委常委、副省长虞海燕被通报“双开”，通报中称，虞海燕不仅“毫无党性原则和组织观念”，还“毫无政治信仰和党性观念”，政治信仰、党性原则（观念）、组织观念，“三个毫无”在一人身上，在中纪委通报中算独一份了。

在中纪委纪律审查通报中，出现“毫无政治信仰”、“毫无党性观念”“毫无组织观念”的提法并不多见，表明违纪情况已经比较严重。

根据通报，虞海燕有搞团团伙伙、培植私人势力、拉拢腐蚀纪检干部和巡视干部、变公务接待场所为个人奢靡享乐据点等行为，其中通报其“培植私人势力”的表述，此前亦不多见。这样看来三个“毫无”用在他身上一点儿不过分。

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苏树林：肆无忌惮地滥用职权

7月5日下午，中央纪委发布消息，多名2017年之前就“落马”的省部级高官被“双开”，其中包括福建省原省委副书记、省长、中石化集团原党组书记、总经理苏树林。苏树林通报中中纪委首次使用“肆无忌惮地滥用职权”、“胆大妄为”等词。

中纪委的通报显示，苏树林为了个人目的，置国家利益于不顾，无视组织原则，肆无忌惮地滥用职权、违规决策，造成国有资产巨额损失；身为中央委员完全丧失理想信念，毫无党性原则和宗旨意识，私欲膨胀，胆大妄为。

出生于1962年的苏树林曾被称为“年轻有为”的省部级官员，落马前是少有的60后省部级地方大员之一。其仕途生涯上的重要关键词便是“石油”，曾先后任中石油副总经理、中石化总经理。2015年10月7日，苏树林在福建省长任上被查。他也成为首位任上被查的省级政府“一把手”。636天后，今年7月4日才有了他被“双开”的消息，这个时间跨度，在十八大后落马的省部级官员中并不多见。

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周春雨：隐瞒境外存款

7月5日，中纪委网站通报了安徽省政府原党组成员、副省长周春雨严重违纪被“双开”的消息。通报指出，周春雨对境外存款隐瞒不报，涉嫌隐瞒境外存款犯罪。这是十八大以来落马的省部级官员首次出现的“隐瞒境外存款罪”。此前据媒体报道，上海市人民政府原副秘书长戴海波是厅局级干部中犯隐瞒境外存款获罪第一人。

2016年9月刚从蚌埠市委书记任上升任安徽省副省长的周春雨，履新仅7个月就“落马”。周春雨出生于1968年7月，不到48岁成为安徽省5名副省长中最年轻的一位。他也是近年来“落马”时最年轻的副省级官员之一。

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杨崇勇：忘记入党初心

7月5日，中纪委网站通报了河北省人大常委会原副主任杨崇勇严重违纪被“双开”的消息。通报称，杨崇勇身为中央候补委员，忘记入党初心，丧失理想信念，毫无宗旨意识，私欲极度膨胀，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，性质十分恶劣、情节特别严重，损害党的事业，污染河北省的政治生态。

“忘记入党初心”这一提法，在中纪委通报中系首次使用。

截至今年4月落马，杨崇勇在副省级岗位上待了长达17年。在他身边，落马的“老虎”已成片。杨崇勇曾担任昆明市委书记。值得注意的是，目前已经有连续四任昆明市委书记落马，包括杨崇勇、仇和、张田欣、高劲松。杨崇勇曾与白恩培共事，当过白恩培的秘书长。

从2007年底，杨崇勇调任河北，历任副省长、人大常委会副主任等职。和他同在省委常委班子任职的老同事已经有4人被查，分别是：河北省委原常委、组织部原部长梁滨，河北省委原常委、秘书长景春华，河北省委原书记周本顺，河北省委原常委、政法委原书记张越。

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魏民洲：搞政治投机、政治品行败坏

8月3日上午，中央纪委监察部网站通报，陕西省人大常委会原党组副书记、副主任魏民洲严重违纪，被开除党籍和公职。

通报指出，经查，魏民洲严重违反政治纪律和政治规矩，搞政治投机和政治攀附，政治品行败坏，长期搞迷信活动，对抗组织审查 。其中，政治投机的说法，相当罕见。同样的，政治品行败坏也是首次出现在中纪委通报中。魏民洲于2007年，也就是50岁出头升任陕西省委常委，历任省委秘书长、西安市委书记等重要职务，到了这个级别搞政治投机，真是毫无党性原则。

今年，还有两名金融虎相继落马，一个是保监会原主席项俊波，一个是银监会原主席助理杨家才。在他们的双开通报中，出现了一些独具金融行业特色的词汇。

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杨家才：破坏金融系统政治生态

8月1日，银监会原党委委员、主席助理杨家才的处分通报披露。

中央纪委在通报中指出，杨家才“破坏金融系统政治生态和市场秩序，损害银行业监管机构形象，性质恶劣、情节严重。”这句表述非常严厉，杨家才是“破坏金融系统政治生态”第一人。

此前，证监会原副主席姚刚“破坏资本市场秩序和证券监管部门政治生态”，证监会原主席助理张育军“扰乱资本市场秩序，损害证券监管部门形象”，相较而言，都不如杨家才造成的影响恶劣。

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项俊波：滥用审批权和监管权

9月23日，中纪委官网发布公告，宣布对保监会原党委书记、主席项俊波作出严重违纪开除党籍和公职并立案审查的处理。在中央纪委公布项俊波存在问题中，“滥用审批权和监管权”作为项俊波严重违纪的第一条问题被列明。

据媒体报道，在中纪委发布项俊波被审查消息后不到三个小时，中国政府网于4月9日下午5点20分发布了国务院总理李克强3月21日在国务院第五次廉政工作会议上的长篇讲话，其中提到，“保险公司套取费用等违法违规行为”、“个别监管人员和公司高管监守自盗、与金融大鳄内外勾结等非法行为”，以及“加大问责力度，强化机构问责、监管问责和对监管者问责”等重要表述，被外界解读为这可能是项俊波“落马”的重要原因。

以上是“大老虎”的情况，下面这些官员落马前是厅级或以下，通报中提到的问题也是花样翻新，甚至是荒唐至极，值得一看。

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肖本明：纪委通报的三个唯一

7月18日，江苏省淮安市人大常委会原党组成员肖本明被“双开”。中纪委在通报中称其“不如实报告家庭房产和投资情况”“让他人为其建造私家庭院未支付费用”“将工程项目未经会议研究、未经招投标程序交由他人承接”。这三种说法，均系首次出现。也就是说，肖本明创造了三个“唯一”。此外，肖本明还被指“有严重违反社会主义道德的行为”。

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张晓江：在办公楼装修KTV

重庆市纪委10月31日发布消息，武隆区政协原党组书记、主席张晓江因严重违纪被双开。据通报，张晓江存在七大问题，而“在办公楼装修KTV供个人娱乐”这一问题可以说极其少见。想来，对音乐痴迷到如此地步，张晓江必然是无心工作，当前来办事的群众遇到引吭高歌的官员，不知将会作何感想。

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王海平：用财政资金购买虚假外资

同样是淮安。11月6日，江苏省纪委通报称，淮安市人大常委会原副主任王海平被开除党籍、开除公职。通报称，经查，王海平“在完成外资引进任务过程中弄虚作假，用财政资金购买虚假外资造成损失”。如此说法在各级纪委关于落马官员的审查情况通报中系首次。在此之前，有媒体曾刊发报道《江苏淮安招商引资作假链条：31家基层政府涉嫌买30亿外资》，对一些干部用财政资金购买虚假外资等乱象予以披露。

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王谦：对扶贫政策消极应对

12月6日，甘肃庆阳市政府原副市长王谦因涉嫌严重违纪被双开。通报称，王谦在任环县县长、县委书记和庆阳市副市长期间，严重违反政治纪律，对国家扶贫政策消极应对，转移、隐匿违纪违法所得，对抗组织审查。这是中纪委通报中首次出现“对国家扶贫政策消极应对”的说法。这一表述在厅级及以上干部问题通报中比较罕见。

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王春生：通报“强奸”第一人

12月13日，哈尔滨市纪委发布消息，南岗区委原书记王春生被“双开”。通报显示，王春生因涉嫌受贿、巨额财产来源不明和强奸罪，已被司法机关依法逮捕。生活作风方面的问题中，“通奸”常见，“强奸”还真不多。在公开的落马官员处分通告中，明确被指出涉嫌强奸罪的，王春生还是第一人。

（来源：中纪委网站、人民网、央视网、微信公号“长安街知事”、微信公号“政知圈”、微信公号“观海解局”、微信公号“人民网舆情监测室”）

责任编辑：张玉