西昌都市报创刊 由凉山日报社与西昌市委合作推出

原标题：西昌都市报诞生啦~

党的十九大报告指出，要牢牢掌握意识形态工作领导权。意识形态决定文化前进的方向和发展道路。要高度重视传播手段的建设和创新，提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。

西昌，作为凉山的州府，是全州经济社会发展的核心增长极，是攀西地区的政治、经济、文化及交通中心。西昌经济圈作为凉山经济社会发展的核心力量和重要支撑，面临着区域经济一体化发展的新趋势，新闻舆论引导工作比以往任何时候都更需要加强和改进。凉山日报社作为党报机关，肩负着传递党和政府声音，引领全州主流舆论的重任。凉山日报社与中共西昌市委务实合作，推出全新的《西昌都市报》，是为了更好地适应凉山改革开放对宣传报道的新要求，是为了更切实地推进媒体的融合发展，使新闻工作更好地服务于凉山以及首府西昌的经济建设和社会发展。

通过对原《凉山城市新报》和《新月》编辑室进行重新整合，全新推出的《西昌都市报》，是一张面向全州（重点辐射西昌及周边地区）发行的一份高品味、高质量的都市类型报纸。

流金岁月同追梦

——《西昌都市报》发刊词

一元复始，万象更新。这是公元2018年的第一天，亲爱的读者们，我们迎着灿烂的阳光与您见面。

这是《西昌都市报》创刊号，这是一张鲜嫩的笑脸。这是西昌作为城市的一张崭新名片，这是凉山彝族自治州的一道充满生机的风景线。我们站在这片多情的土地上，与读者共同守候在蔚蓝的天空和绚丽的阳光里。

是伟大的新时代，滋养了党媒的生长。作为凉山日报社全媒体旗下的《西昌都市报》，我们应时而动、顺势求变；但作为党委主导下的主流媒体，坚守舆论主阵地，是我们义不容辞的政治责任和使命担当。这些年，我们一直在这两条金线之间探索前进，而今年，我们迈出了更大步伐。

这一步，是我们更加明确、强化了以西昌为中心、辐射攀西城市群的纸媒宣传和服务定位。这是因为西昌不仅是行政区域界限内的西昌，它还是凉山的州府和对外的中心窗口，是川滇结合部区域性中心城市、攀西战略资源综合开发实验区核心增长极，是西部民族地区开放合作的新高地。

2007年到2016年，是西昌高速发展的“黄金十年”。如今，西昌已进入了“铂金十年”阶段，并提出了“七彩西昌、阳光水城”这一新的城市定位，最终全面绘就现代化生态田园城市的蓝图。从“黄金时代”到“铂金时代”，在这段流金岁月中，为子孙后代谋、为千秋万代计，这样的梦想，怎能不令人期待并共同追逐。

因此，我们把在州委、州政府的领导下，围绕西昌市委、市政府中心工作，传达重要工作部署、解读重要政策精神、反映基层百姓心声、品读城市百态文化，弘扬主旋律，传递正能量，作为办报宗旨。

在信息流动性泛滥和碎片化阅读盛行的网络时代，大众也需要权威的媒体来坚定思想、认知事实、观察社会。所以我们将发扬传统优势，保持“内容为王”的办报理念，对新闻事实进行客观的报道，同时向读者提供深入的调查解读，引发读者的逻辑思考和深度认知，依靠品质赢得读者，凭借信念赢取希望。

不忘初心，砥砺前行。新的一年，新的起点，新的征途，我们再次启程。期待着您关注的目光，一路相随。

《西昌都市报》编辑部

创刊寄语

在历史的长河中，城市的起源与发展很短暂，正如人类活动的印迹，在星空里，何其渺小与些微。

我们能够记录的历史与印迹，大都与文字有关，文字的累积达到一定的高度与厚度，便形成了文明。

通过对上古的考古发现，我们大致可以找到一座城市繁衍生息的轨迹，哪怕音像己经模糊， 记忆不再清晰，我们也可以通过推理与判断、格物与求是，找到生命脉动的规律 。然后，用文字记载下来，传承下去，或许生命永恒的意义就在于此。

让我们为家乡，留下最美丽的文字，为它的苦难挫折，为它的涅槃重生，为它的善良纯朴，为它的美丽智慧……

新时代、新征程，再出发、再前进……

西昌市委书记 李俊

2018年1月1日

来源：西昌市广播电视台

责任编辑：霍宇昂