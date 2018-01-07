这个市政协主席勾结黑社会 让干儿子威胁调查组

原标题：市政协主席勾结黑社会，还认干儿子

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 张莹 编辑 岳三猛）湖北省赤壁市原政协主席方保安贪污、受贿、包庇纵容黑社会案部分细节得到披露：其妻王春珍也构成犯罪，并于2017年12月28日二审获刑5年。

看法新闻记者注意到，方保安长期与赤壁的任立平等黑恶团伙勾结，充当保护伞，他们甚至拍照、威胁、跟踪调查组，并上演“生死时速”。

其干儿子威胁调查组，还派车跟踪

现年60岁的王春珍为方保安的妻子，后者2014年12月落马后，她也被监视居住，后遭刑拘、逮捕。

二审的咸宁中院查明，王春珍共涉三起犯罪事实，即贪污5万元、受贿606.27万元，均与方保安有关，只不过在共同犯罪中起次要作用，是从犯。

该案判决书显示，方保安受贿、贪污、包庇、纵容黑社会性质组织案，已经由咸宁市咸安区法院作出一审判决。但看法新闻记者并未找到公开报道的判决结果。

2015年6月，方保安被双开。通报称，此人严重违反廉洁自律规定，接受礼金；利用职务上的便利，在房地产开发等方面为他人谋取利益，收受巨额贿赂，其中受贿问题已涉嫌犯罪。

湖北省纪委监察厅的反腐纪录片《不变的步伐》，对该案的细节进行了披露。纪录片称，经省委巡视组调查发现，方保安长期与赤壁的任立平等黑恶团伙勾结，充当其保护伞，当地群众敢怒不敢言。

（调查方保安案的市纪委干部张胜）

2014年11月，省委第四巡视组进驻咸宁市，以方保安的“干儿子” 任立平为首的黑恶势力团伙，通过实施故意伤害、强迫交易、非法拘禁等手段牟取暴利，方保安夫妇则利用职务之便和职务影响为任某团伙充当“保护伞”的问题线索浮出水面。

咸宁市委、市纪委决定成立联合专案组迅速启动该案，调查中，有人拦住调查组的车拍照并出言威胁，有不明车辆跟踪、上演“生死时速”……

最终，该案成功查办，不但方保安被开除党籍并被移送司法，任立平及其犯罪团伙成员均受到法律制裁。

在纪录片中，方保安也进行了忏悔。他说：“自己后悔吧，没有把握好，没有站好最后一班岗。组织对我们恩重如山，我们对不住组织，后悔，更多的是后悔。”

老家亲戚求助，她找商人要水泥

看法新闻记者注意到，方保安在即将退休前，曾与王春珍一同外出旅游，并分别找到时任赤壁市财政局局长宋某和赤壁市农办主任方某，以虚假发票报销的方式获取5万元。

除上述贪污行径外，王春珍还参与了两起受贿案，其中最大的一笔为600万元。2005年至2007年4月，方保安担任当地一防洪工程指挥长的职务，利用职务上的便利，接受银起公司实际控制人徐某、任某的请托，帮该公司缓交土地出让金、办施工许可证、违规办理房屋预售许可证等。

2006年至2007年10月，方保安和妻子王春珍在未投入任何资金的情况下，非法收受徐某、任某二人干股分红600万元。方保安并未将该笔资金拿出，而是放在银起房地产公司收取利息，6年共获取孳息540万元。

（方保安忏悔）

另外，据法院查明，2007年至2013年，方保安还曾为刘某及其实际控制的赤壁市陆水航电开发有限公司谋取了利益。2009年初至2013年7月，王春珍伙同方保安非法收受刘某给予的人民币4.5万元和水泥50吨（价值1.77万元）。

至于为何收受水泥，看法新闻记者注意到，这与王春珍的老家亲戚有关。2013年上半年，王春珍的堂哥王某村里修路，他便想借此机会把自己的晒场用水泥硬化，就找王春珍，得到了20吨水泥。

另外30吨水泥则是因为王春珍的妹妹想给儿子准备新房，但因为打桩太深，需要加固，施工队给的价格也就上涨。此时，他们想到了王春珍，后者则找商人要了30吨水泥，送到妹妹家。

2017年6月13日，王春珍贪污、受贿案在咸安区法院一审宣判，获刑5年8个月、罚金40万。事后，王春珍不服，提起上诉。二审的咸宁中院认为，原审判决事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。根据本案的具体情况，原审对其量刑过重，依法可予改判。

最终，王春珍因犯受贿罪，获刑5年、罚金30万；犯贪污罪，获刑半年、罚金10万，决定执行有期徒刑5年、罚金40万。

责任编辑：张岩