这名女书记爱暗访 开年第一天来了个“八连问”

原标题：爱暗访的女书记，现场问责负责人

来源：北京青年报

撰文 | 周宇

2018年开年之初，河南开封市市委书记侯红履新也正好满月。

虽然这位女书记此前已经在开封以市委副书记、组织部长、市长等身份工作了近5年，但就任书记的一个月内，还是显示出了新风貌。

比如1月2日，2018年的第一个工作日，侯红在市委经济工作会议上用了10分钟向全市干部连续提了8个“为什么”。

政知圈（微信ID：wepolitics）简单梳理，这一个月内，召开专题会议、见企业、调研、暗访，新任女书记十分忙碌。

主政的第一个以及唯一的城市

侯红今年51岁，河南社旗人，也是河南地道成长起来的干部。这位本科毕业于郑州大学新闻专业的干部，工作从共青团起步。用了8年半，在共青团河南省委从宣传部干事升至主任干事，期间，完成了经济学硕士学位的学习。

从1998年12月开始，她开始进入领导岗位：共青团河南省委宣传部副部长3年，河南青少年研究所所长近1年，共青团河南省委统战联络部部长3年半，副书记近4年。最终在2010年11月，侯红任共青团河南省委书记、河南省青年联合会主席，两个月后任河南省人大常委会委员。

2013年4月，她离开共青团系统，调任开封市任市委副书记、组织部长，级别升至正厅。2015年1月开始代理市长，后担任市长，将近3年后，此次由市长转任书记。

△侯红

开封是她主政的第一个城市，也是目前唯一的一个。

在宣布侯红书记任命的开封市领导干部会上，她曾提到：

转眼之间我来开封工作已近5年，同志们给了我许多关心帮助和支持，开封550多万父老乡亲给我力量、信心和鼓舞。

在2015年1月，时任市委书记吉炳伟提名她为市长候选人时她曾说：

到开封工作已近两年，这期间亲眼目睹着这座古都正在发生着日新月异的变化，我时刻为这些成就感到鼓舞、振奋，也由衷地对我们的班子充满敬意，对同志们充满敬意，对我们的群众充满敬意。

从这些发言可以看出一些她对开封的感情。

在就职表态时，侯红提了五点内容，其中一点就是决不允许任何亲友和身边工作人员在开封图方便、求特权、谋私利。同时她请组织和同志们对她监督，并与大家共勉。

开年第一天的“八连问”

新年后侯红再次引发关注，是因为在2018年的第一个工作日中，开封举行市委经济工作会，侯红在会上连续提出了8个“为什么”。

话题是这么开始的。按照惯例，她先总结了党的十八大以来开封市经济工作取得的成绩。之后话锋一转，说道，要“居安思危，思则有备”，有些问题值得思考和反思。

△1月2日上午，开封市委经济工作会议召开

接下来的10分钟内，侯红一口气向全市干部提出八个“为什么”。

虽然官方没有披露出全部的“为什么”，但也能从中看出一些内容。比如产业方面，侯红提出：

为什么作为历史文化名城，开封文化产业总体发展不错，但一产在生产总值中的占比与其他传统农区一样，还高出全省平均水平几个百分点？

关于营商环境，侯红问：

为什么有的与我们区位优势相当的地区，民营经济发展很好，我们在营商环境上有没有真正为企业着想？

关于产业转化：

为什么我们拥有百年名校河南大学，重大科研成果也层出不穷，但开封的动力转换还是不足，我们有没有搭建好承接转换的平台？

此外，她还提出了抢抓机遇、合力攻坚、民生和干部作风等方面的问题。

上任第一天去了河南大学

这至少已经是侯红担任开封书记后第二次提到河南大学了。她上任的第二天，2017年12月4日侯红就到河南大学调研，表达了全力支持河南大学“双一流”建设、加强校地合作的美好愿望。体现出她对智力资源和科技成果转化的重视。

接下来的一个月，她可谓十分忙碌充实。

据政知圈（微信ID：wepolitics）不完全统计，她参加了市委常委会、市委全会、深改组会议等“常规”会议4次，学习贯彻十九大精神专题研讨班、脱贫攻坚现场会、创建全国文明城市工作总结会、市委经济工作会等专题会议4次。

此外还有不少调研。

在河南大学调研后，侯红12月7日调研开封日报报业集团、开封广播电视台、开封市委宣传部机关，类似的主题明显的调研还包括政法工作调研、冬季取暖工作调研、统战工作调研等，共5次。

此外，侯红3天内还见了5家企业的负责人，包括奇瑞、星巴克等。

政知君要特别指出的是，侯红上任一个月，官方至少两次提到她的“暗访”。

△侯红在尉氏县

一次是12月20日和21日，她在祥符区、通许县、尉氏县的调研时，“事先不打招呼、不设路线，直奔贫困村”。她轻车从简走进尉氏县张市镇高庄村，暗访脱贫攻坚工作。村里几位妇女正在摘干辣椒，侯红直接走过去蹲下身与她们拉家常，后又与闻讯赶来的驻村第一书记等走访了其他的贫困户。

第二次在12月28日，本来是打算对城乡接合部环境综合治理等工作按计划开展调研的侯红，发现途经的地区环保问题较多，决定临时改变调研路线，随机暗访。她发现垃圾清扫不及时、积尘黄土裸露较多后，当时便对相关责任人提出了追责问责的处理意见。

她还在新年前来到自己联系的贫困村杨屯村调研农村环境整治和脱贫攻坚工作。元旦假期中，1月1日，出席了开封市规划展示馆和开封美术馆的开馆仪式。

最近的一次调研在1月3日。侯红在履新满月当天来到兰考县调研，此时她还有另一个特别的身份——焦裕禄干部学院院长，这一般都由开封市委书记兼任。这次调研的第一站就是焦裕禄纪念园，侯红一行向焦裕禄烈士墓敬献了花篮，并瞻仰了焦裕禄烈士墓。

责任编辑：张岩