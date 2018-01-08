100张照片记录周恩来精彩一生(图)

来源：新华网、CCTV国家记忆、物道精致生活

今天，是周恩来总理逝世42周年。

少年，他为中华之崛起而读书；青年，他为中国的明天而革命；中年，他于外交场上挽回了大国尊严；老年，他为新中国鞠躬尽瘁，死而后已。

天灰蒙蒙的，又阴又冷。

长安街两旁的人行道上挤满了男女老少。

路那样长，人那样多，

向东望不见头，向西望不见尾。

人们臂上都缠着黑纱，胸前都佩着白花，

眼睛都望着周总理的灵车将要开来的方向。。。。。。

《十里长街送总理》

1976年1月8日，周恩来在北京逝世，享年78岁。这是人们抬着周总理画像走向人民英雄纪念碑。新华社发（资料照片）

1976年1月11日，首都百万群众，泪洒十里长街，极其沉痛地悼念敬爱的周总理。这是安放周总理遗体的灵车通过天安门。新华社记者刘少山 摄

当我们回顾这位共和国总理的一生时，总会无数次泪目。

人民永远怀念您，亲爱的总理。

43年前的1月13日，

77岁的周恩来

向第四届全国人大作政府工作报告。

那是他26年的总理生涯中，

最后一次作政府工作报告。

5000余字，半个钟头，

对重病缠身的周总理而言，

逼近生理极限。

报告里，

有他一直盼望实现的

“四个现代化”。

1955年4月，万隆会议立国威。周总理不畏艰险，力挽狂澜，将中国求同存异、和平共处的外交理念宣告世界。

总理曾说：（中国）这样大的国家，如果在文化上不能对世界有所贡献，经济上不能有较快的发展，那我们就对不住世界人民，也对不住我们的祖宗。

如今，

共和国早已不需在夹缝中求生存，

新时代中国特色大国外交全面推进：

“一带一路”倡议、

二十国集团领导人杭州峰会

金砖国家领导人厦门会晤

中国共产党与世界政党高层对话会……

全方位、多层次、立体化的外交布局，

让世界看见了不断强大的中国。

当汉语热席卷全球，

当世界第二大经济体，

为全球经济繁荣提供中国路径，

我们做到了总理所盼。

新时代，

我们依然自信：

共和国的声音将更加铿锵有力！

1957年，建军三十周年之际，人民海军举行了第一次海上阅兵。

周总理身穿中山装，登上检阅舰。

阅兵式后，总理挥毫写下：

“中国人民解放军海军同志们，希望你们为建立一支更加强大的足以保卫远东和世界和平的海军而奋斗不息！”

时光流转一甲子，

纪念建军90周年，

朱日和联合训练基地沙场点兵，

“敢于打败一切来犯之敌”！

首艘国产航母挂满红旗下水，

蛟龙入海，

见证着中国奇迹。

中国海军护卫舰队的战士们，

在广袤海洋间，

捍卫着世界和平。

1972年2月21日，美国总统尼克松的空军一号专机，降落在北京首都机场。尼克松总统激动地说：“总理先生，我感到很荣幸，终于来到你们伟大的国家。”周恩来总理说：“总统先生，非常欢迎你到我们的国家访问，你把手伸过了世界最辽阔的海洋来和我握手，我们有25年没有交往了！”

尼克松访华时，曾随身带一个“黑匣子”。周总理一眼就看上了，而听到工作人员说“天上现在还没有我们中国的通信卫星”时，总理沉默了。

这件事，就此挂在了他心上。

直到1974年5月19日，总理写了生命中最后一个批示，督促有关部门作出我国卫星通信工程规划。11天后，他病重住院，此后再没回到他那张宽大的办公桌前。

9年后，

我国第一颗试验通信卫星

“东方红二号”横空出世。

从无到有，

一发不可收拾，

中国航天让世界瞩目：

卫星通信进入“高通量时代”，

量子通信领航全球，

北斗卫星全球组网……

当我们有能力

一次次帮助别国将通信卫星送向天际时，

一定会有人想起，

那只让总理挂念的“黑匣子”。

念念不忘，必有回响。

自主创新的号角之下，

中国智造、新四大发明涌出国门，

越来越多属于我们自己的“黑匣子”，

正让世界抬头仰望。

“心愿”已许，“承诺”未竟。

1973年6月9日，总理来到他阔别了25年的延安。走下飞机，他说的第一句话是：“我又回到家里来了！”

当知道延安群众的生活还很困难时，他流下了眼泪。

当知道延安群众的生活还很困难时，他流下了眼泪。

总理问：“延安能不能三年变面貌、五年粮食翻一番？”

临走时，他留给了延安人民最后一句话：“延安建设好了，我再来！”

彼时，

延安人口130万，

农民人均粮食不足250公斤，

人均年收入不到50元。

今日，

延安人口225余万，

人均可支配收入21122元，

到2018年将现整体脱贫。

回望43年前的报告，

回望43年前的报告，

那里有总理对民生经济的记挂：

“在我们这样一个近八亿人口的国家，保证了人民吃穿的基本需要。” “这十年中，我们成功地进行了氢弹试验，发射了人造地球卫星。”

历史如坐标，

我们一路前行。

回首往昔，

才知道已经走出了多远。

如今，我们的近14亿国民，

吃穿早已基本保证，

小康社会两年后全面建成。

如今，我们的前沿科技不胜枚举：

“慧眼”卫星遨游太空，

C919大型客机飞上蓝天，

量子计算机研制成功，

复兴号奔驰在祖国广袤的大地上……

从站起来到富起来、强起来，

我们的发展更强劲，步履更坚实！

如果能时空对话，

我们多想告诉总理：

2020年

我国现行标准下农村贫困人口将全部脱贫，

今后30多年的美好蓝图已然绘就。

共和国的千千万万个地方，

就像延安一样，

粮食翻了一番又一番，

面貌变了一轮又一轮。

当年送别的十里长街，

如今已是十里繁荣。

这盛世，

可否如您所愿！

山河犹在，国泰民安。

周恩来一生的100个精彩瞬间

42年前，这个敬爱的人走了，什么都没带，只留下一个充满希望的中国。今天，谨以周恩来一生的100个精彩瞬间，纪念这位大智大勇、鞠躬尽瘁的人民公仆。

求 学

· 为中华之崛起而读书 ·

周恩来从小立志为中华崛起而读书。他求学南开，留学日本，旅居欧洲，在五四运动中结社办报，于反帝反封建爱国活动中身陷囹圄……一切，像是在为一场伟大的革命铺平道路。

1911年，童年周恩来。1898年3月5日生于江苏淮安，原籍绍兴，8岁时生母病逝，南北辗转。

1910年，周恩来随伯父离开淮安迁往辽宁。图为1912年，周恩来在沈阳东关模范学校读书。

▲ 来源：江明武 主编 《周恩来生平全纪录》 中央文献出版社 2009年10月 出版

1912年，沈阳东关模范学校成立两周年师生合影，前排中为周恩来。

1913年，周恩来（前排左一）在天津南开学校读书。

1914年7月，在天津南开学校读书时的周恩来。

1914年，南开成立最早的新剧业余演出团体“南开新剧团”。图为主要演员合影，后排左一为周恩来。

由于长相清俊秀丽，周恩来在《一元钱》《华峨传》《仇大娘》等剧目中担任女主角。图为周恩来（右一）在《一元钱》中饰演女主角孙慧娟。

他（左二）在《仇大娘》中饰演女主角范慧娘。

1916年，周恩来（前排左一）与老师伉乃如及同学在天津南开学校合影。

▲ 来源：江明武 主编 《周恩来生平全纪录》 中央文献出版社 2009年10月 出版

1917年，周恩来在天津南开学校毕业。

1917年9月，周恩来（后排右一）赴日本求学。图为留日学生合影。周恩来去往日本时为同学写下“愿相会于中华腾飞世界时”。

1919年，五四运动时期的周恩来。

1919年9月16日，周恩来等学生运动的积极分子在天津成立觉悟社，由他主编的社刊《觉悟》于1920年1月出版。图为周恩来（后排中）与觉悟社成员合影。

1920年1月，周恩来等人在反帝爱国运动中被北洋军阀政府警察拘捕。图为被捕前的留影。

1920年7月，在坚决斗争和各界爱国群众的声援下，反动当局被迫将被捕人员释放。图为周恩来（四排右二）等人出狱后的合影。

1920年11月7日，周恩来怀着对真理的渴望，搭乘法国波尔多斯号邮轮赴欧洲勤工俭学。先后旅居英、法、德。图为1921年伦敦留影。

1921年，周恩来与李福景、常策欧伦敦合影。李福景为周恩来南开挚友，与吴国桢三人合称“南开三剑客”；1914年，周恩来与常策欧等人组织了“敬业乐群会”。

1921年春，周恩来加入中国共产党。图为周恩来（左二）与入党介绍人张申府（右一）、刘清扬（右二）在柏林万赛湖。左一为赵光宸。

1922年，周恩来在德国柏林万赛湖。

1924年，从欧洲留学回国的周恩来担任黄埔军校政治部主任。

革 命

· 星星之火 可以燎原 ·

美国总统尼克松曾说：“中国如果没有毛泽东就可能不会燃起革命之火；如果没有周恩来，就会烧成灰烬。”周恩来指挥工人运动，发动南昌起义，实施战略大转移，处置西安事变“逼蒋抗日”，赴国统区与蒋介石斗智斗勇……这一切，都是为了迎接一个新的黎明。

1927年3月，领导上海工人第三次武装起义时的周恩来。“四一二”反革命政变后，又于8月1日，领导南昌起义。

1935年10月，红军长征后，周恩来抵达陕北。

1936年12月“西安事变”，应张学良电邀，中共中央委派周恩来（右）、叶剑英（中）、秦邦宪（左）赴西安，协助张学良、杨虎城迫使蒋介石接受停止内战、一致抗日的主张。

1937年12月，周恩来代表中国共产党到国民党所在地武汉，从事抗日民族统一战线工作。

1937年，毛泽东（左二）、周恩来（左一）、博古（右一）在延安。

1938年，毛泽东、周恩来、任弼时在延安。

1939年3月，在天目山视察抗战的周恩来。

1939年7月，周恩来在延安为避撞上江青而不幸坠马，致使右臂粉碎性骨折。左为刘少奇。

1940年3月，周恩来从苏联治伤回到延安后，锻炼臂力时的情景。

1943年，延安整风时的周恩来。

1938年，周恩来在重庆曾家岩50号办公室。1938年12月至1946年5月，他在此工作近8年，成为他抗战时期最主要的阵地。

1945年8月，毛泽东与周恩来赴重庆谈判，右为美国驻华大使赫尔利。

1945年12月20日，周恩来在延安欢迎美国特使赫尔利。

1946年5月，周恩来在中共代表团驻地南京梅园新村。

▲ 图片来源于‘John Florea’摄

1946年9月16日，周恩来为抗议国民党破坏和平谈判，愤然离开南京到上海。图为他与李维汉（右）、郭沫若在中共代表团驻上海办门前。

周恩来在上海周公馆。1946年~1947年国共谈判期间，周恩来在此工作、生活，并接待美国总统特使马歇尔，举行中外记者招待会。

1946年11月，毛泽东、周恩来、朱德在一起。

1948年5月，中共中央和中国人民解放军总部从陕北迁到河北平山县西柏坡，并在此指挥三大战役。图为周恩来在西柏坡办公室签署作战命令。

1949年9月17日，周恩来主持新政协筹备会第二次全体会议。

1949年10月1日开国大典，天安门城楼上所有人都穿着庄重笔挺的礼服，唯注重仪表的周恩来穿着一件旧卡其布中山装。忙于政治协商会议工作的他，已经四天四夜没合眼。

爱 情

· 相伴一生的革命伴侣 ·

周恩来，这个英俊潇洒、位高权重的男人，一辈子忠于自己的爱情，与邓颖超不弃不离，共度一生。他们在“五四”运动中相识，并非一见钟情，却在一生的相伴中逐渐积淀成深沉的爱。

1923年，邓颖超突然收到周恩来从法国寄来的明信片，背面印有李卜克内西和卢森堡的画像，周写道：“希望我们将来也像他们一样，一同上断头台。”图为1925年8月8日，广州结婚照。

1925年，在广州结婚期间留影，这一年，周27岁，邓21岁，没有仪式、没有满座的高朋。第二天一早，周恩来就走了，忙于指挥省港大罢工。

1926年8月8日广东汕头，两人结婚1周年纪念。

1935年10月，经过艰难卓绝的跋涉走完长征，他们在瓦窑堡留下憔悴的合影。

1938年，他们在武汉会见美国著名记者和作家、《西行漫记》作者埃德加·斯诺。

1940年1月，邓颖超陪他来到莫斯科治疗臂伤期间，在国际儿童院看望毛岸英（右）与毛岸青。

1940年，周恩来与邓颖超。

1944年，周恩来和邓颖超在延安。

1946年，两人在南京中共代表团驻地梅园新村30号院内。

1948年5月，两人在三大战役总指挥部西柏坡。

1950年5月1日，在中南海西花厅拍摄纪念五一合影照，周恩来在帮邓颖超整理服饰。

1950年8月8日中南海西花厅，两人结婚二十五周年留影。

1955年8月22日，邓颖超和周恩来游八达岭。

1960年8月30日，两人在密云水库招待再次来华的埃德加•斯诺。斯诺仔细端详这对夫妇，用美国腔中文打趣道：“让我看看你们还像在延安时那样相亲相爱吗？”把两人逗得开怀大笑。

1962年，周恩来、邓颖超同工作人员的孩子在西花厅合影。1925年，邓颖超为了做好地下工作偷偷打掉孩子，让周恩来火冒三丈；1927年，再度怀孕的邓颖超因难产，孩子一生下来就夭折了，此后，邓颖超再没有怀上过孩子。

1964年，周恩来与邓颖超在机场。

1964年，周恩来与邓颖超观看体育比赛。

1970年8月8日，两人45周年结婚纪念照。

1971年周恩来和邓颖超。

那个年代，没有鲜花，没有钻戒，没有誓言，但牵了手就是一辈子，他们的爱情，战火纷飞，时光荏苒，一点一滴白了头。

外 交

· 风度翩翩 大智大勇 ·

1949年，周恩来开始亲自运筹新中国外交。可以说，他是一位杰出的外交家，舌战群国，万隆立威，求同存异，中美建交，智答记者……通过他卓有成效的外交活动，新中国开始走向世界，而世界则透过周恩来，看到不一样的新中国。

1955年1月，周恩来总理设宴为联合国秘书长哈马舍尔德饯行。哈马啥尔德评价他说：“与周恩来相比，我们简直就是野蛮人。”

1954年4月，周恩来步入日内瓦会议会场，代表新中国第一次出现在国际舞台。他步履坚定，神情沉稳，形象英俊，舌战以杜勒斯为代表的“十六国”，让西方世界为之震动。

1955年4月19日，周恩来出席在印度尼西亚召开的万隆会议（首次亚非会议），以“求同存异”的发言征服全场，树立新中国真诚友好的形象。

1954年7月，周恩来访问德意志民主共和国。

1957年1月，周恩来拜会苏联最高苏维埃主席团主席伏罗希洛夫。

1957年1月，周恩来访问匈牙利。

1959年9月，周恩来陪同来访的阿富汗副首相兼外交大臣纳伊姆参观。

1960年4月，周恩来访问缅甸时，身着缅甸民族服装，手持银碗，同缅甸人民欢庆泼水节。

1960年4月20日，周恩来为解决中印边界问题访问印度并与印度总理尼赫鲁举行会谈，在西藏是中国领土的问题上表达了强硬的态度。

▲ 图片来源于中华网

1960年8月，周恩来访问越南时，越南农民向他赠送礼物。

1963年3月，周恩来设宴欢迎访华的老挝国王瓦达纳。

1963年12月，周恩来访问摩洛哥。

1965年2月，周恩来会见来访的古巴革命领导人切·格瓦拉。

1965年6月，周恩来访问坦桑尼亚，接受非洲民族元老赠送民族服装。右一为尼雷尔总统。

1966年6月，周恩来出访东欧。

1971年，周恩来接见的美国记者不怀好意问：“中国现在四亿人，要修多少厕所？”他轻轻一笑回答：“两个！一个男厕所，一个女厕所。”

1972年2月，周恩来在机场迎接美国总统尼克松，并在人民大会堂为其举行国宴。为了有宾至如归的感觉，周恩来特地挑选了尼克松就职时的曲子，让尼克松心头不禁涌起一股暖流。

1972年2月23日北京，尼克松知道周恩来一只手臂受过伤，主动为其脱下大衣。尼克松访华后说：“他待人很谦虚，但沉着坚定，优雅的举止，直率而从容的姿态，有巨大的魅力和泰然自若的风度。”

1972年9月25日，周恩来在北京会见日本首相田中角荣并签署《中日两国政府联合声明》。

▲ 图片来源于中华网

1975年9月，周恩来在医院抱病会见罗马尼亚党政代表伊利耶·维尔德茨。这是他生前最后一次会见外宾。

总 理

· 鞠躬尽瘁 死而后已 ·

周恩来虽身居高位，却永远那么让人容易亲近，仿佛只为人民而来。新中国百废待兴，他上山下田入矿井，哪里有需要，他就及时出现在哪里。目睹群众贫困，他会禁不住落泪，即使病重，依然抱病操劳国事……

1956年，周恩来在北京观看汉剧《柜中缘》后，接见演员。

1958年，周恩来视察怀柔水库建设工地。

1958年7月，周恩来到广东省新会县农村视察。

1958年9月，周恩来在唐山开滦唐家庄矿井与矿工在一起。

1960年，周恩来视察贵阳。

1961年，周恩来与庐山同大学生亲切交谈。

1962年6月，周恩来视察国营齐齐哈尔和平机器厂。

1962年，周恩来视察长春电影制片厂时的合影。周恩来一生关心文艺工作，经常接见在文艺工作者、电影工作者。

1963年5月，周恩来视察东海舰队。

1964年3月，周恩来在昆明植树。

1964年10月16日，周恩来宣布我国第一颗原子弹爆炸成功。

1965年7月，周恩来视察新疆。

1966年3月9日，河北邢台地震的第二天，周恩来到震灾区视察并慰问群众。

文革期间，周恩来在视察大庆时为了节省时间工作而狼吞虎咽。

1973年4月，周恩来在山西大寨村视察。

周恩来与老百姓。

周恩来探望老人。

1975年1月，周恩来在第四届全国人大第一次会议上抱病作《政府工作报告》。

阅兵仪式上的周恩来。

1976年1月8日，周总理在京逝世，享年78岁。

周恩来一生没子女、没房产、没墓地 ，两袖清风地走了，做到了鞠躬尽瘁，死而后已。就如他说：“如果我写书，我就写我一生中的错误。”

这个优雅君子、睿智能人，

把缺点和错误留给自己，

将美好和未来都献给了世人。

唯留下十里长街百万群众洒泪送别，

及后世人民永远的缅怀。

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责任编辑：刘德宾 SN222