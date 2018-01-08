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国家旅游局局长：不能搞所谓“五星级厕所”

国家旅游局局长：不能搞所谓“五星级厕所”
2018年01月08日 12:50 中国新闻网
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　　原标题：国家旅游局发话：不能搞所谓“五星级厕所”

　　中新网客户端1月8日电（记者 李金磊） 国家旅游局局长李金早8日在全国旅游工作会议上说，要坚决纠正一些地方搞形式主义、搞所谓“五星级厕所”的错误做法。厕所建设要始终坚持就地取材，不奢华铺张，重在便利耐用。

责任编辑：桂强

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