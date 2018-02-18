辽宁书记：干部普遍反映 个人进步不用跑不用送了

原标题：重振辽宁老工业基地雄风（在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新气象新作为·高端访谈） ——访辽宁省委书记陈求发

《 人民日报 》（ 2018年02月18日 02 版）

辽宁全面贯彻落实习近平总书记关于东北老工业基地振兴发展的重要指示精神，一手抓推进辽宁经济发展，一手抓修复净化政治生态，改革开放和现代化建设取得新进展新成就。近日，记者就此专访了辽宁省委书记陈求发。

记者：辽宁如何紧密结合老工业基地振兴发展，抓好党的十九大精神学习贯彻工作？

陈求发：辽宁把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，切实在学懂弄通做实上下功夫。一是推动全社会来一次大学习。特别是抓好面向广大群众的宣传教育，用大众化、接地气的语言做好党的十九大精神宣传阐释，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进校园、进社区，在全省兴起了学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。二是充分发挥“关键少数”的示范引领作用。辽宁省市主要领导干部带头深入基层开展宣讲和调查研究，督促指导分管领域、系统、部门学习宣传贯彻党的十九大精神。三是把学习贯彻党的十九大精神转化为辽宁振兴发展的强大动力。召开辽宁省委十二届五次全会、六次全会，部署学习贯彻党的十九大精神，审议通过了《中共辽宁省委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜深入学习贯彻党的十九大精神加快辽宁老工业基地振兴的实施意见》，明确辽宁全面建成小康社会、加快全面振兴的具体目标任务和思路举措。

记者：习近平总书记针对东北老工业基地振兴提出“四个着力”、针对辽宁发展提出“三个推进”，辽宁在深入贯彻落实上有哪些新成效？

陈求发：2015年7月17日，习近平总书记就推动东北老工业基地振兴发展提出了“着力完善体制机制、着力推进结构调整、着力鼓励创新创业、着力保障和改善民生”要求。2017年3月7日，习近平总书记在参加十二届全国人大五次会议辽宁代表团审议时，提出了“推进供给侧结构性改革、推进国有企业改革发展、推进干部作风转变”要求。辽宁全面贯彻“四个着力”和“三个推进”要求，取得了重要阶段性成果。一是改革开放不断深化。我们在国资国企改革、“放管服”改革、财政体制改革、机关和事业单位改革、营商环境优化等方面大胆探索、持续发力，取得了新的可喜进展。二是产业结构持续优化。我们积极构建现代产业体系，着力在发展战略性新兴产业、现代服务业、现代农业上培育新增长点，新产业、新技术、新业态、新企业不断涌现。三是创新发展提质增速。我们从科技资金投入、强化人才激励导向、加快科技成果转化、打造双创平台等方面，为大众创业、万众创新搭好舞台、做好服务。沈大国家自主创新示范区等一批重大平台高效运行，创新能力稳步提升。四是干部作风进一步转变。我们加强对作风建设制度执行情况的监督检查，严防“四风”反弹。牢固树立正确的选人用人导向，大力弘扬求真务实、真抓实干的工作作风，讲真话、察真情、报真数，谋实招、办实事、求实效，风清气正的政治生态正在形成。

记者：辽宁经济发展爬坡过坎，扭转负增长，2017年增长4.2%，出现了哪些新亮点？

陈求发：辽宁全省经济稳中向好的积极因素不断汇聚，新动能不断增强。一是经济运行呈现筑底企稳逐步好转态势。2017年，辽宁多项经济指标逐渐回暖。全省地区生产总值23942亿元，比上年增长4.2%，一般公共预算收入增长8.6%，规模以上工业增加值结束了2015年以来持续下滑态势，增长4.4%。二是供给侧结构性改革扎实推进。2017年，我们超额完成煤炭、钢铁、水泥等行业去产能目标，化解房地产库存近千万平方米，推动企业扩大直接融资降杠杆，以“营改增”试点、取消部分收费项目、推动电力直接交易等方式，降低企业负担260多亿元。三是对外开放取得新进展。我们以推进辽宁自由贸易试验区建设为契机，制定辽宁自由贸易试验区三年滚动工作计划，加快融入“一带一路”建设，不断扩大和丰富东北亚区域合作内涵，全面融入中蒙俄经济走廊建设，一些世界500强企业的重大项目在辽宁启动实施。

记者：辽宁肃清拉票贿选案恶劣影响，修复净化政治生态，发生哪些新变化？

陈求发：近两年来，我们坚定不移把党中央全面从严治党各项要求落到实处，持之以恒净化和修复政治生态，收到明显成效。一是政治逐步强了。广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记在党中央、全党的核心地位，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。敢于同各种不良倾向和不正之风作斗争，较真碰硬的“亮剑”精神更加强化。二是风气逐步正了。曾经出现的一些跑官要官、弄虚作假、搞“忽悠”、吃拿卡要等不良风气得到有效遏制。特别是通过各级党委、人大、政府、政协等换届，换出了正气，换出了团结，换出了正能量。三是形象逐渐好了。干实事、摸实情、求实效、出实招已经成为广大党员干部的工作标准，人民群众心目中的政府形象、干部形象正在发生积极变化。四是干劲足了。我们制定了一系列工作考核和绩效评估标准，坚持用工作实绩说话。干部普遍反映，个人的成长进步不用跑了、不用送了，大家一门心思扑在干事创业上。

责任编辑：霍宇昂