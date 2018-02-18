春节多省市一把手很忙 有人检查码头有人慰问特警

原标题：过春节，这些省市的一把手很忙！

来源：长安街知事

撰文 | 李拓

春节假期进入中段，全国多地景区也进入了旅游高峰期。此时，除了游客在抓紧时间各处游玩，各地的一把手们也很忙碌。

据今日（18日）出版的《海南日报》消息，海南各大旅游景区（点）持续火热，中高端度假酒店入住率持续攀高。2月17日，全省旅游住宿设施接待过夜游客84万人次，同比增长8.9%。

客流量的不断增大，也给海南带来了压力。为了让全省人民和游客过一个平安祥和春节，阴历腊月二十九，海南省省长沈晓明就进行了外出检查。

当日，沈晓明到三亚市火车站、码头和机场检查安全生产工作并慰问一线工作人员。他强调，要把安全放在第一位，切实落实企业主体责任和政府监管职责，做好各项服务保障工作，让全省人民和中外游客过一个平安祥和欢乐文明的春节。

2018年2月14日，在三亚凤凰国际机场出发大厅，省长沈晓明仔细了解节日期间里机场客流、安检和应急保障工作。 海南日报记者 宋国强 摄

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，检查中沈晓明还再三叮嘱省直有关部门和三亚市，要加强旅游市场监管，持续保持高压态势，对欺客宰客等违法违规行为要从严从重从快处理。

海南省之所以下如此力气狠抓旅游市场，省委书记刘赐贵此前已给出答案。不久前，刘赐贵接受人民日报专访，谈及了海南如何“再发展”的问题。

他表示，海南作为中国唯一的省域国际旅游岛，是中国旅游最自由、最实惠的地区之一。未来海南要在新时代彰显“特区之特”，实现海南人民的幸福家园、中华民族的四季花园、中外游客的度假天堂“三大愿景”。

在云南，副省长陈舜在除夕当天通过全省应急系统视频对全省参加假日值班的相关部门及单位进行点名抽查，提出了全力维护“安全、有序、优质、高效、文明”优质假日旅游市场的工作要求。

为了保证游客在全国各地玩得舒心，各地除了要保障旅游市场稳定，更重要的还有保障当地社会环境的绝对安全。

在北京，大年初二，市委副书记、市长陈吉宁就采取“四不两直”方式，调研检查节日期间雍和宫和地坛庙会安全运行情况。他与普通游客一同从西南门接受安检进入雍和宫，实地体验游览路线人员密度。

在地坛庙会中控室，陈吉宁通过覆盖全园的视频监控系统详细了解庙会的人流和安全情况。发现地坛南门入园压力较大，易形成人流交会的堵点，他现场指导研究改进方案，要求有关部门尽快细化落实。

在上海，市委书记李强在除夕当天先后前往武警上海市总队机动第二支队一大队和上海市公安局特警总队，检查城市安全保障工作。

李强在特警总队慰问特警队员。 图片来源：新民网

他表示，大家舍小家为大家，刻苦训练、备勤执勤，为上海城市平安有序、为广大市民安心过年作出了贡献。全市各相关方面都要本着对城市、对市民高度负责的态度，抓好事关安全的每一个环节、每一处细节，把各方面工作想得再周到一些、做得更到位一些，真正确保一方平安。

在河北，省委书记、省人大常委会主任王东峰在大年初二到省委值班室和省公安厅，检查值班值守情况。

河北省委书记、省人大常委会主任王东峰到省委值班室检查值班值守情况。 图片来源：河北新闻网

他强调，全省各级党委、政府和有关部门要切实提高政治站位，牢记职责使命，以高度负责的精神认真做好节日期间值班值守工作，确保让群众度过一个欢乐、祥和、安全的春节。

大年初一上午，青海省长、省突发公共事件应急管理委员会主任王建军到省政府应急办（总值班室）抽查相关地区部门单位春节值班情况，与西宁市政府、省安监局、省公安厅、青海机场有限公司、省林业厅等部门和单位的值班负责人逐一连线通话，详细询问春节值守和应急处置等情况。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）也注意到，为了保障各地旅游环境安全，河北、内蒙古、辽宁、安徽、山东、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、甘肃等全国多个省份的公安厅厅长也分赴安保一线进行检查。

随着春节“黄金周”逐渐进入高峰，各旅游景区的客流量还将保持高位运行。保证各地旅游环境优质安全，依旧是对各地领导们的重要考验。

责任编辑：张岩